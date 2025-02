Junts ho deixa tot obert a Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Cambrils travessa aquesta setmana l’enèsima crisi al govern municipal després que aquest dilluns es formalitzés l’expulsió d’Enric Daza, portaveu de Junts i regidor d’Urbanisme, de l’executiu. De moment, l’equip liderat per Alfredo Clúa s’ha quedat amb deu regidors, a un de la majoria, però aquest número es podria veure encara més reduït.

Durant la compareixença sobre l’expulsió de Daza, l’alcalde va estendre la mà a les altres dues regidores de Junts, Laura Mellau i Teresa Recasens. Davant d’aquesta proposta, Junts per Cambrils va optar per un silenci prudent i una decisió «assossegada», indicaven des del partit. La resposta va tardar un dia a aparèixer i, ahir, Junts enviava un comunicat on defensava la «confiança plena» en el destituït Enric Daza i en el seu «compromís amb la ciutat».

Això sí, el comunicat no aclaria els dubtes sobre el futur de les altres dues regidores, de les quals només deia que «seguiran treballant per defensar els interessos de Cambrils». Preguntats per la possible continuïtat de Mellau i Recasens a l’executiu, des de Junts asseguraven que «s’estaven plantejant totes les opcions», sense descartar ni la permanència ni la marxa de les regidores.

No obstant això, fonts properes al grup municipal de Junts per Cambrils apunten que avui mateix s’anunciarà la renúncia de les dues regidores al seu càrrec, qui passarien a formar part de l’oposició juntament amb Daza. Aquest escenari planteja un govern municipal amb encara més minories, amb només vuit regidors davant els tretze de l’altra banda.

Mentrestant, la sensació del govern municipal és d’aparent calma. «Tot passa i tal dia farà un any», ironitzava Neus Càrdenas, regidora de Promoció Econòmica per Esquerra Republicana de Catalunya. L’edil treia ferro així a la situació viscuda durant els últims mesos dins el consistori abans de la presentació de les jornades de galera i carxofa al municipi. «A vegades quan es tanca una porta, s’obre una finestra», rematava en referència als possibles canvis dins l’Ajuntament.

La situació actual del govern posa en risc que ERC assumeixi, com estava pactat, el darrer any d’alcaldia. Per entregar la vara a Camí Mendoza seria necessari el vot d’una majoria al consistori, així que els d’esquerra hauran de convèncer els juntaires o buscar noves aliances.

Tot el suport a Daza

El que sí que va refermar ahir el grup de Junts va ser «l’absolut compromís» amb Enric Daza, de qui descarten cap dimissió ni del partit, ni de l’acta. El grup municipal defensa que els seus regidors «han treballat incansablement pel benestar de totes i tots els cambrilencs» i «seguiran lluitant per un futur millor per la ciutat».

Si es materialitza l’èxode de Junts del govern municipal, s’haurà de veure quin paper juguen a l’oposició. Nou Moviment Ciutadà, el partit guanyador de les eleccions i liderat per l’exalcalde Oliver Klein podria veure augmentada la possibilitat d’una moció de censura.

El canvi de govern seria possible si el partit de Klein, Junts i el PP es posessin d’acord, tot i que aquesta via sembla poc probable. Fer altres càlculs d’aliances és fer política ficció, però amb la deriva dels darrers anys a Cambrils, sembla que tot és possible.