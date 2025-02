Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular de la nuclear Vandellòs II ha trobat ferraments i estris en una reixeta metàl·lica de les cotes 104 i 108 de l'edifici de contenció. Aquesta troballa s'ha notificat per part d'ANAV (Associació Nuclear Ascó - Vandellòs) al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) perquè, en cas d'accident, aquest utillatge podria ser arrossegat als embornals de la contenció i posar-ne en perill l'operativitat.

Es tracta de material d'aixecament (tractel, eslingues i grillons) i una clau de copejament i una maça. La troballa es va fer durant la inspecció d'un instrument de nivell del pressionador de l'edifici de contenció de Vandellòs II. El CSN ha qualificat l'incident amb el nivell 0 a l'escala INES.

El CSN recorda que per evitar que hi hagi materials a la contenció de les nuclears, el titular de la central ha de fer inspeccions visuals quan acaben les activitats de recàrrega, abans de «declarar operable la contenció». El material es va retirar de seguida i s'ha inspeccionat la zona on s'han trobat els estris fins a comprovar que no n'hi havia més. El succés no ha tingut impacte per als treballadors, la ciutadania o el medi ambient. ANAV n'investiga les causes. La notificació de l'incident al CSN s'ha fet complint amb les pautes recollides en la instrucció del Consell IS-10.