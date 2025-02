Un cotxe tomba dues torres de mitja tensió i deixa sense electricitat 112 clients a Riudoms

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cotxe ha tombat dues torres de mitja tensió a Riudoms (Baix Camp) després de xocar-hi, en un punt pròxim a la carretera TV-3141. El conductor ha sortit del vehicle conscient i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus per una dotació dels Serveis d'Emergències Mèdiques.

L'avís del sinistre ha arribat a les 14:11 hores d'aquest divendres i ha deixat sense electricitat 112 clients. Segons Endesa, s'estan realitzant les tasques pertinents per realimentar la xarxa a través de vies alternatives presents a la zona. De cara a la setmana vinent es treballarà en la retirada dels dos suports metàl·lics, de 25kV, així com de la seva substitució. En l'accident també hi treballen tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.