Cambrils i la Generalitat treballaran conjuntament per fer realitat el teatre auditori

L’Ajuntament de Cambrils i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya treballaran conjuntament per desencallar la construcció del Teatre Auditori. L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i el regidor de Cultura, Jordi Barberà, s’han reunit avui amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per demanar la implicació del govern català per poder fer realitat l’equipament cultural. A la trobada també hi han assistit el director general de Promoció Cultural de la Generalitat, Xavier Fina, i el delegat territorial de Cultura a Tarragona, Ricard Ibarra.

L’alcalde de Cambrils ha explicat que la visita a la conselleria ha estat molt positiva i ha servit per establir les bases del futur replantejament del projecte. En aquest sentit, Alfredo Clúa ha destacat la predisposició de la consellera per trobar vies de col·laboració per reactivar les obres, que es van iniciar el 2008 però es van aturar per la crisi econòmica.

En la mateixa línia, el regidor de Cultura de Cambrils també ha sortit satisfet de la trobada a Barcelona i ha afirmat que la consellera s’ha mostrat molt sensible amb l’activitat cultural del municipi i confiada en què el Teatre Auditori podrà ser una realitat.

Per això, des de la Generalitat s’han compromès a seguir l'evolució del desbloqueig del projecte de ben a prop i les dues administracions s’han emplaçat a continuar treballant de forma coordinada a partir d’ara. A més, el regidor ha afirmat que els tempos que planteja l’Ajuntament coincideixen amb els de la conselleria i això és molt important per la viabilitat de l’equipament.

Concretament, el finançament del projecte del Teatre Auditori podria tenir cabuda en una nova línia de subvencions que obrirà properament el Departament de Cultura de la Generalitat, que ara està revisant el pla d'equipaments i serveis culturals. Aquest pla, a diferència del que hi havia fins ara, incorpora els serveis i utilitzarà dos nous criteris a l’hora de prioritzar projectes municipals: el d’urgència i el d’oportunitat. En aquest segon criteri és on encaixaria el Teatre Auditori de Cambrils, que ja està iniciat i que en breu comptarà amb un projecte executiu nou.

En el decurs de la reunió, l’alcalde i el regidor també han posat en valor l’extensa i singular programació cultural de Cambrils, que ha esdevingut un referent a tot el Camp de Tarragona, gràcies a les iniciatives que impulsa el propi Ajuntament i l’ampli teixit d’associacions i empreses culturals.

Cal recordar que recentment l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat els tràmits per encarregar una replantejament del projecte del teatre auditori per desencallar les obres, amb una subvenció de 125.000 euros de la Diputació de Tarragona. L’objectiu és dividir el projecte en tres fases per poder afrontar la inversió de 8 milions d’euros d’una manera més viable.

La primera fase, que tindrà un cost d’entre 1,5 i 2,5 milions d’euros, inclourà l’habilitació de la sala principal, que de moment tindrà una capacitat per 342 espectadors, i els serveis necessaris per posar-la en marxa: dos camerinos; dues sales de maquillatge; la guingueta per a la venda d’entrades, i els lavabos.