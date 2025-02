El vial per a vianants entre Castellvell i Castellmoster estarà llest aquest estiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Castellvell del Camp es troba immers en l’execució de la segona fase del vial per a vianants Castellvell-Castellmoster, que unirà el Nucli Urbà amb les urbanitzacions. El vial discorre paral·lelament a la carretera TV-7048, en un dels seus laterals. L’equip de govern preveu que l’obra estigui enllestida de cara al proper estiu.

El nou vial per a vianants tindrà una longitud de 960 metres i es podrà recórrer a peu o en bicicleta. Un cop finalitzat, permetrà unir el Nucli Urbà del municipi amb les urbanitzacions de Castellmoster, la Flor del Camp, Arboceres i els Pugets. Més endavant, també es farà una actuació per pacificar el trànsit a la zona de la rotonda de Castellmoster i s’arranjarà un solar amb pins, entre altres accions. A més, coincidint amb l’obra es dotarà la zona de nou enllumenat.

L’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, s’ha mostrat molt satisfet ja que «amb aquesta obra, des del govern veurem complerta una reivindicació veïnal de fa molts anys que, per motius legals, no s’havia pogut fer». Sabaté ha explicat que «quan s’obri el vial per a vianants, tota la gent que fins ara baixava a peu per la carretera o que només podien desplaçar-se en vehicle privat, podran fer-ho a peu o en bicicleta. També podrà utilitzar-lo per passejar el gos o per anar a les pistes de pàdel».

El primer tram del vial per a vianants s’ha pogut executar com a compliment de la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius del 2023. Pel que fa a la segona fase, aquesta es completarà gràcies a una subvenció del Departament de Territori. Des de l’equip de govern es preveu que els treballs puguin finalitzar durant aquest estiu.