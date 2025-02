Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Mimara continua en aquest inici del 2025 amb el seu pla d'expansió després d'incorporar a la seva xarxa les residències de la Mare de Déu de la Riera, a les Borges del Camp, i Fra Pedro Pastor a Quintana Redonda (Sòria). A més, aquesta mateixa setmana s'ha iniciat la gestió d'un nou centre a Talavera de la Reina (Toledo).

Amb l'operació de Borges del Camp, -en règim de concessió administrativa a llarg termini-, el Grup Mimara suma a Espanya un total de 35 centres. D'aquests, set es troben a Tarragona: Creixell, Fontscaldes, Segur de Calafell, Valls, El Pla de Santa Maria i Batea, a més del ja citat a Borges del Camp. Entre tots ells sumen una oferta conjunta de més de 350 places públiques i privades. A la demarcació, el Grup ocupa a Tarragona més de 250 treballadors (242 directes i 15 indirectes).

El segon semestre d'aquest any es preveu que obri portes la nova residència al Seminari de Tarragona, al costat del Claustre de la Catedral. Amb aquest nou centre, el Grupo Mimara sumarà 93 places.

«Aquestes noves incorporacions no només sʻentenen en clau dʻexpansió territorial, sinó també com una oportunitat per seguir innovant i ampliant la nostra visió, guiada per la qualitat assistencial, la humanitat i el respecte», ha destacat el fundador i CEO de Grupo Mimara, Miguel Márquez. «Molt aviat hi haurà bones notícies sobre nous projectes que reforcen la nostra capacitat de respondre al repte social més gran del nostre temps, que és la cura de la gent gran».

A finals del 2024 l'Ajuntament de les Borges del Camp va aprovar per àmplia majoria adjudicar a la Fundació Mimara l'ús de l'immoble durant els propers 50 anys per a la prestació del servei de residència geriàtrica. El conveni preveu que l'Ajuntament conservi la propietat de l'edifici i que la Fundació gestioni el dia a dia de la residència, amb una capacitat de 32 places públiques i una de privada, ateses per una plantilla de 31 treballadors.

L'alcalde de les Borges del Camp, Quim Calatayud, ha valorat molt positivament l'acord assolit amb la Fundació Mimara ja que «aquesta solució comporta la continuïtat d'aquest centre geriàtric i que la gestió passi a mans d'una organització experta; d'aquesta manera es tanquen molts mesos d'incertesa que havien posat en dubte les gestions que duia a terme l'equip de Govern».

Després de la signatura de la concessió, l'Ajuntament de les Borges, que en els darrers anys ha dut a terme obres de manteniment i millora, deixa de fer-se càrrec d'aspectes organitzatius i pressupostaris del dia a dia com a organització interna, gestió de recursos humans, atenció i cura de les persones, logística diària, entre altres aspectes.