Impulsen una planta solar de 5.220 panells a Montbrió del Camp

L'empresa navarresa Naolin Alfa SL vol construir una planta solar fotovoltaica a Montbrió del Camp, batejada com a Montbrió I. La companyia vol instal·lar 5.220 panells, que generarien 3,16 MW de potència així com una línia d'evacuació soterrada d'alta tensió de 25 KV de 293 metres. El pressupost estimat és de 958.000 euros per a la planta i 175.900 per a la línia d'evacuació.

El Departament de Territori ha publicat aquest dilluns l'anunci pel qual sotmet a informació pública l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte.