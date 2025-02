Cambrils reclama a la Diputació prioritzar l'auditori del municipi abans de fer-ne un de nou a Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils, Jordi Barberà, ha demanat a la Diputació de Tarragona que prioritzi la reactivació de les obres del Teatre Auditori del municipi abans de començar a construir-ne un de nou a Reus. Aquesta reacció arriba dies després que la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, mostrés voluntat de fer un nou auditori a la capital del Baix Camp amb un pressupost d'entre 4 i 5 milions d'euros.

«Si realment creiem en la regió metropolitana, és un despropòsit finançar una construcció nova quan Cambrils ja compta amb un projecte dissenyat per l'arquitecte Ramon Sanabria, ja té un solar disponible i ja ha construït l'esquelet de l'equipament cultural», ha afirmat el regidor en roda de premsa.

Barberà ha recordat que Cambrils és la tercera població del Camp de Tarragona i ha aprofitat per reclamar a l'ens supramunicipals que es comprometi en augmentar les aportacions a les entitats culturals de la població com ara el Museu d'Història de Cambrils, l'Escola Municipal de Música i el Festival Internacional de Música.

Recentment, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per encarregar un replantejament del projecte del teatre auditori per desencallar les obres, amb una subvenció de 125.000 euros de la Diputació. L'objectiu és dividir-lo en tres fases per poder afrontar la inversió de 8 milions d'euros.

La primera fase, que tindrà un cost d'entre 1,5 i 2,5 milions d'euros, inclourà l'habilitació de la sala principal, que de moment tindrà una capacitat per 342 espectadors, i els serveis necessaris per posar-la en marxa: dos camerinos; dues sales de maquillatge; la guingueta per a la venda d'entrades, i els lavabos. Per tirar endavant el projecte, el dimecres vinent l'Ajuntament té prevista una reunió amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.