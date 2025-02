Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Dissabte Espanya va escollir a Melody com a la seva nova representant al Festival d'Eurovisió en una final del Benidorm Fest que va comptar amb diversos moments memorables, com el retorn de Rigoberta Bandini (Paula Ribó) a l'escenari del concurs que l'any 2022 la va convertir en una de les opcions preferides dels 'eurofans'.

Durant l'actuació, la cantant va presentar la seva nova cançó, Kaiman, i ho va fer molt ben acompanyada. I és que la catalana va substituir a la seva banda habitual per la seva cosina i un grup de dones jubilades, entre les quals es troba una cara que molts vinyolencs els hi resultarà coneguda.

Es tracta d'Imma Serra, regidora de Vinyols i els Arcs i actriu amateur. Serra té 65 anys i en fa dos que es va jubilar. Des de llavors, la vinyolenca dedica el seu temps lliure a formar-se en el món del teatre i la interpretació. «Una coneguda em va comentar que farien un càsting a Barcelona per actuar amb una cantant famosa, però no tenia ni idea de qui era ni a on seria», assegura Serra a Diari Més.

L'actriu va presentar-se a la convocatòria sense cap mena d'expectativa, i tres dies després va rebre una trucada que l'informava que havia estat una de les seleccionades per participar en el projecte. «El càsting va ser abans de Nadal, però no va ser fins després de les festes que ens vam reunir amb la Paula. Llavors ens va explicar que l'actuació seria a la final del Benidorm Fest, on presentaria el seu nou tema», explica Serra.

Una experiència màgica

A partir d'aquell moment, el compte enrere va començar, juntament amb els assajos per la gran actuació. «Era la primera vegada que em presentava a un càsting i participava en un projecte professional. Ha estat una experiència brutal», afirma l'actriu.

«Tant la Rigoberta com el seu equip ens ha tractat genial i totes hem gaudit moltíssim de cada instant. Hem creat una amistat molt bonica», assegura. També va poder compartir moments amb els diferents concursants de la gala, que s'allotjaven al mateix hotel. «La meva proposta preferida era Lucas Bun», confessa.

Els viatges a Barcelona i les hores d'assaig van tenir la seva recompensa, convertint l'actuació en un dels moments més icònics de la nit i reunint una gran quantitat de comentaris a les xarxes socials, que han batejat el grup de jubilades com a Rigoyayas.

«Aquesta posada en escena transmet un missatge molt important, que és que es pot gaudir de la vida amb qualsevol edat», apunta Serra. Del que no hi ha dubte és que ella i les seves companyes no van ser les úniques que van gaudir del xou.

«Els 'eurofans' són uns esbojarrats en el millor sentit de la paraula. Criden moltíssim i són un públic molt agraït», explica l'actriu. De fet, assenyala, aquest matí en sortir de l'hotel s'ha trobat amb diversos aficionats que demanaven fer-se una foto amb ella i les seves companyes. «Això no passa cada dia», apunta. Tot plegat, indica, es va tractar «d'una nit màgica» que mai no hagués pogut imaginar.