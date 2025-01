Veïns de la Llosa de Cambrils celebren els ‘nous carrers’

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat les obres per arranjar alguns dels carrers del barri de la Llosa, principalment a Josep Iglesias. D’aquesta manera el consistori dona resposta a una promesa electoral i soluciona alguns dels problemes més reclamats pel veïnat.

«Ara almenys poden circular cotxets i cadires de roda per la vorera», celebra Montse Barnet, presidenta de l’Associació de Veïns del Barri de la Llosa, tot indicant que aquests «havien de baixar a la carretera», fins ara. Els treballs iniciats han posat fi a rajoles malmeses, forats i altres desperfectes que eren el dia a dia per molts dels residents.

Aquest és un districte construït durant l’inici del mil·lenni i Barnet assegura que «des de llavors no s’havia fet una acció com aquesta». Els treballs de millora de la pavimentació de Josep Iglesias ha tingut un cost de prop de 70.000 euros, on s’estan millorant les voreres i els accessos. Pel que fa als carrers Liles i Margarides, s’ha actuat en l’asfaltat.

Tot i això, la presidenta de l’associació destaca que «encara queda molt per millorar», tot i que entén que els canvis s’han de donar «de mica en mica». En aquesta línia, el consistori té en marxa un projecte per la remodelació integral de carrer Orquídies, una de les artèries principal del barri i que el comunica amb el centre del municipi.

Aquesta iniciativa, la qual podria arribar durant aquest any, ampliarà la calçada fins a una amplada constant de sis metres i una nova zona verda davant del càmping. Barnet remarca que aquestes són unes de les obres més esperades per la Llosa, destacant que aquest és un «barri molt antic i amb voreres petites». La remodelació del carrer Orquídia està pressupostada en més de dos milions d’euros i també milloraran enllumenat, la xarxa d’aigua i el clavegueram.