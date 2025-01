L'Ajuntament de Cambrils senyalitza 8 rutes per descobrir el municipi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patronat de Turisme de Cambrils ha iniciat el desplegament de la senyalització i documentació d’un conjunt de 8 rutes de turisme saludable per passejar i descobrir diferents racons del municipi. Les rutes Camina Cambrils ofereixen un conjunt de recorreguts de baixa dificultat, que oscil·len entre els 3,5 i els 11,5 km, combinant el pas per parcs, camins, carrers i avingudes del municipi amb diferents punts d’interès patrimonial, paisatgístic i ecològics.

La regidora de Turisme, Camí Mendoza, i el director del Patronat de Turisme, Vadim Koryagin, han presentat avui aquesta iniciativa, que pretén moure el flux de turisme del litoral cap a l’interior del municipi i donar un valor afegit a l’experiència turística. La regidora de Turisme ha explicat que «aquesta actuació, molt transversal, vol convidar als turistes, però també als ciutadans de Cambrils, a recórrer i conèixer tant l’espai urbà com alguns indrets i camins que els permetran fer-se una idea de la gran diversitat natural i patrimonial del municipi».

Un cop instal·lada la senyalització, la web del Patronat de Turisme inclourà un apartat en quatre idiomes amb detalls, informació i Tracks per descarregar al GPS o al telèfon intel·ligent i poder resseguir les rutes amb seguretat i amb tota la informació complementaria. Aquesta informació, juntament amb un fulletó en paper, també estarà disponible al Patronat a partir d’aquesta Setmana Santa. La primera versió de la web, amb la informació bàsica en català i castellà, ja es pot consultar a www.caminacambrils.cat.

Aquesta nou producte del Patronat de Turisme s’inscriu en l’objectiu de desplegar un conjunt de recursos d’activitat física i ocupació del temps lliure actiu per a persones visitants i residents, i s’afegeix a altres propostes ja disponibles com les rutes en bicicleta.

Els itineraris

Camina Cambrils proposa sis itineraris circulars senyalitzats amb punt de sortida i arribada (des del Pi rodó, el Parc del Pescador i el Parc de l’Ardiaca) i dues rutes litorals sense senyalització fixa (des del Parc del Pescador cap a ponent i des del Parc del Pescador cap a llevant).

Concretament, a la web s’hi poden trobar dues rutes per la zona de llevant fins al límit de l’antiga Via Augusta i Salou, una ruta pel centre des del Parc del Pescador fins a la Cooperativa (passant pel nucli antic, el celler i el mercat), i tres rutes per ponent que s’ampliaran amb la futura via verda, a banda de les dues que ressegueixen el frontal marítim. A més, es preveu l’estudi i posterior senyalització de nous itineraris turístics.