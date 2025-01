Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut a Cabrils un dels fugitius més buscats de França per un homicidi comès a París i que s'ocultava en una urbanització poc concorreguda d'aquest municipi tarragoní, on residia en una casa de lloguer amb una identitat falsa.

Segons informa aquest dijous la Policia Nacional, l'arrestat va causar la mort a una persona amb un arma de foc a l'octubre i s'enfronta a una condemna de cadena perpètua a França, per homicidi i blanqueig de capitals. L'autoritat francesa havia emès una Ordre Europea de Detenció i Entrega.

Sensors de moviment i càmeres de seguretat



Les primeres investigacions van apuntar al fet que el reclamat podria ser a Espanya i, després de diversos mesos, els agents van anar apropant-se al fugitiu, que aplicava mesures de seguretat per no ser localitzat, com l'ús de vehicles sostrets amb matrícules doblades, sortides a l'exterior controlades, ús limitat de mitjans tecnològics o dispositius per a la detecció de moviment instal·lats al jardí del seu domicili a Cambrils.

En una de les vigilàncies, la policia va detectar que, de forma excepcional, el fugitiu abandonava la casa en un vehicle i el va interceptar.

Després de la detenció i donada la gravetat dels fets pels quals es trobava reclamat, les autoritats franceses van emetre una Ordre Europea de Recerca amb la qual es va sol·licitar una ordre d'entrada i registre a l'interior del seu domicili.

Durant aquell registre, els agents van confiscar sis armes de foc llestes per ser utilitzades, entre les quals es trobava un Kalashnikov, així com bosses que contenien marihuana i haixix.

A més, van intervenir vehicles d'alta gamma sostrets amb plaques de matrícula doblades preparats per al transport de drogues.