Finalitzen les obres del pavelló i la piscina del Palau d’Esports de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils ha finalitzat les obres per eliminar les goteres del pavelló i la piscina coberta del Palau Municipal d’Esports, que en els últims episodis de pluja havien provocat importants afectacions al funcionament d’aquesta instal·lació esportiva.

Aquests treballs, que es va iniciar el passat 13 de gener, part d’un conjunt d’actuacions de millora per recuperar la plena funcionalitat de les instal·lacions, juntament amb les actuacions realitzades el passat estiu a la coberta de les sales d’activitats.

El regidor d’Esports, Aleix Rom, ha destacat que «les instal·lacions esportives de Cambrils tenen alt nivell d’ocupació i ús i calia recuperar les millors condicions funcionals i de confort per a les entitats i els usuaris i abonats de les instal·lacions». El regidor també ha explicat que les actuacions tindran continuïtat amb «la millora de l’envolvent del pavelló de material sintètic i la instal·lació d’un gran nombre de plaques solars per la producció d’energia solar i per tant la millora de la sostenibilitat dels equipaments municipals».

La propera actuació seran els treballs de reforma integral de les calderes, acumuladors i xarxa de distribució d’aigua freda i aigua calenta sanitària del conjunt esportiu del Palau d’Esports.

En paral·lel, l’Ajuntament ha adjudicat la redacció dels projectes d’obra per dotar el municipi d’una zona de tir amb arc exterior annex a la galeria de la zona esportiva nord, i un circuit tancat de BTT, així com la renovació de la gespa artificial del camp 2 i 3 d’aquesta zona esportiva. A banda, en breu es reunirà el jurat per escollir els finalistes per a la redacció del projecte executiu d’obra del nou Pavelló Poliesportiu annex a l’institut Mar de la Frau a Vilafortuny.

Amb la propera aprovació del pressupost municipal, és voluntat de l’equip de govern materialitzar la dotació econòmica per seguir ampliant i millorant les instal·lacions esportives.