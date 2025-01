Les escoles de Vandellòs i l'Hospitalet mantindran la jornada continuada el proper curs

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles de primària de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant mantindran la jornada continuada el proper curs, segons que ha confirmat la nova directora dels serveis Territorials del departament d'Educació i Formació Professional, Montserrat Fortuny, a l'alcaldessa del municipi, Assumpció Castellví.

Fortuny també s'ha compromès a ajustar «en breu» el personal docent de l'escola Valdelors per adaptar-lo a les necessitats derivades de l'increment d'alumnes, en passar de 69 a 74; així com a realitzar un «manteniment exhaustiu» dels mòdul prefabricats de l'escola Mestral i fins i tot a canviar-los per uns de nous si és necessari.

Segons informen fonts municipals aquest dimarts, Fortuny també ha vist «amb bons ulls» la millora del pati de l'escola Mestral, que l'ajuntament vol dur a terme aquest any, mitjançant la creació de nous espais didàctics, refugis climàtics i una millora de l'accessibilitat. La previsió és que les obres comencin a la tardor.