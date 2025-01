El Rotary Club de Cambrils dona 1.000 euros a l’Associació de Familiars de l’Alzheimer Costa Daurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rotary Club de Cambrils ha fet una donació aquest mes de gener de 1.000 euros a l’Associació de Familiars de l’Alzheimer Costa Daurada. L’AFA fa més de 10 anys que realitza una tasca de gran valor pels afectats d’aquesta malaltia i per a les persones que els envolten.

Amb el centre de dia Les Orenetes, l’AFA disposa d’instal·lacions, personal i equipaments necessaris per a poder atendre durant unes hores cada dia a persones afectades, donant descans als familiars i cuidadors habituals de les seves famílies, i atenent als pacients amb teràpies no farmacològiques per ajudar a mantenir o millorar llurs qualitats de vida.

Carmen Barros, presidenta de l’AFA, va ser convidada a celebrar una xerrada sobre la situació de l’Alzheimer i dels serveis disponibles al Rotary Club de Cambrils aquest passat 2024 per part del llavors president del Club, Joan Ball-llosera. A partir d’aquell moment el Rotary va decidir donar suport a aquesta associació i al seu projecte d’ampliació de les seves instal·lacions per augmentar el nombre de places disponibles en el centre de dia Les Orenetes.

Ara, la presidenta actual del Rotary Club de Cambrils, Aurora Fornos, amb la seva junta, ha acordat realitzar donació de 1.000 euros per a ajudar a finançar aquesta ampliació, i amb la voluntat de la junta actual de seguir col·laborant.

L’acte de donació es va celebrar el passat 25 de gener a les instal·lacions del centre de dia Les Orenetes.