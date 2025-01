Cambrils elaborarà una cartografia de les plantes del fons marí del litoral

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Platges i Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha licitat l’elaboració d’una cartografia bionòmica del fons marí del seu litoral per preservar i recuperar les praderies de posidònia oceànica i potenciar el turisme sostenible. El projecte compta amb un import màxim de 23.783 euros (IVA inclòs) i està finançat íntegrament amb Fons Europeus Next Generation. Les empreses interessades tenen temps per presentar les ofertes fins el divendres 31 de gener.

Amb aquest nou estudi s’actualitzarà la cartografia que es va realitzar fa més de 6 anys, detallant l’hàbitat ocupat per les praderies de fanerògames marines i l’evolució de l’estat de conservació respecte el sistema d’abalisat de temporada, a la zona de banys, al llarg dels 9 quilòmetres de costa del municipi i fins a 19 metres de profunditat.

L'objectiu és identificar les comunitats presents i la tipologia de fons, així com documentar la possible presència d’espècies protegides i/o amenaçades que requereixin actuacions de recuperació del seu estat ecològic. L’estudi també definirà les àrees marines més indicades per a dur a terme actuacions que permetin impulsar el turisme sostenible del litoral de Cambrils i posar en valor les zones de praderies.

L'elaboració de la cartografia forma part del projecte Cambrils, Vilia Marinera Sostenible.