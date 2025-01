L’entorn de la rambla Jaume I de Cambrils guanyarà preferència per vianants

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha desbloquejat una subvenció de més d’un milió d’euros del Pla ImpulsDipta —la línia d’ajuts municipals de la Diputació de Tarragona— per aquest 2025. Gairebé la meitat d’aquest import (563.336 euros) estarà destinada al projecte de transformació de la rambla Jaume I, al barri del Port.

El global d’aquest projecte està pressupostat en uns 4 milions d’euros i remodelarà els principals carrers adjacents a aquesta via. Així, els carrers Pau Casals i Ramon Llull seran de plataforma única amb prioritat per a vianants, tot i que també hi podran accedir els vehicles que donen servei als establiments en un horari marcat.

Aquests treballs suposaran ampliar l’àmbit de l’illa de vianants existent al districte. Enric Daza, regidor d’Urbanisme, defineix la zona com a «illa de serveis», la qual arribarà fins al carrer València amb afectacions a País Basc, Roger de Flor i Juan Sebastian El Cano.

Daza afirma que aquestes actuacions permetran «transformar la zona més turística del municipi amb beneficis pel sector comercial». Tal com marquen els terminis de la Diputació, els treballs es desenvoluparan els anys 2026 i 2027. Les obres també permetran la renovació de la canalització de pluvials, els serveis i l’enllumenat.