Cambrils rebrà cinc milions d’euros per integrar el tramvia al municipi

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya, a través del departament de Territori, atorgarà un ajut de 5.200.000 euros a l’Ajuntament de Cambrils per integrar el tramvia a la trama urbana del municipi. Aquest ajut és fruit d’un conveni que s’ha treballat «des de la investidura de Salvador Illa», tal com detalla el batlle cambrilenc, Alfredo Clúa. De fet, el document estava signat des de finals de l’any passat, però els detalls s’han conegut després de presentar la primera fase.

Clúa detalla que aquest acord servirà per «unificar el tramvia amb la ciutat de façana a façana». Exemple d’això és la urbanització dels carrers Andalusia i Bertran, on es construirà un passeig de 25 metres d’ample amb el tramvia al seu centre. L’avinguda Joan XXIII patirà un canvi per convertir-se en la via principal de la futura circumval·lació de la trama urbana per connectar el trànsit amb el vial de Cavet, a través del Molí de la Torre.

Un altre canvi important serà el canvi de l’antic pont ferroviari sobre la riera d’Alforja. Aquest es farà a quota zero amb els seus carrers perpendiculars i permetrà el pas de vianants i carril bici, donant-li continuïtat cap al barri de la Llosa. Aquesta actuació evitarà un sotapont per tal d’eliminar els problemes d’inundabilitat freqüents al municipi.

L’altre punt rellevant d’aquestes actuacions és l’arranjament de la parada del carrer Andalusia, entre les places bessones. Aquest punt podria ser l’estació més urbana fins que arribi el projecte constructiu per enllaçar l’estació del Centre amb la del Nord, ja que aquest tram forma part d’una peça separada que dependrà del desenvolupament de la segona fase del tramvia.

Tots aquests treballs es pagaran a través d’un finançament plurianual que vindrà determinat per la construcció del tramvia, així com el termini d’execució dels diferents projectes. D’aquesta manera, aquest any la subvenció serà de 200.000 euros per tal de redactar els projectes. L’any 2026 Cambrils obtindrà prop de 2 milions d’euros i el 2027 s’abonaran els tres milions restants.

Per a Enric Daza, regidor d’Urbanisme de Cambrils, aquestes actuacions suposaran «un abans i un després al municipi, que el retornaran a la seva forma original». També cal destacar que el projecte de tramvia presentat el passat diumenge va respondre favorablement el 90% de les al·legacions interposades per Cambrils, tal com detalla la corporació municipal. Entre aquestes està la creació d’un tram d’uns 500 metres sense catenària entre l’Estació de Cambrils i la parada Cambrils Centre.

Pendents de la via verda

L’altra gran actuació que ha de transformar l’antic traçat de l’antiga línia de tren a Cambrils és l’anomenada Via Verda, que unirà el municipi amb Miami Platja i l’Hospitalet de l’Infant. Aquests treballs depenen d’Adif i l’alcalde assegura que estan «prement» a l’empresa per tal que les obres comencin aviat.

Aquest projecte va ser replantejat el passat octubre després que els tres ajuntaments plantegessin disconformitats amb la idea inicial. Adif es va comprometre a entregar una revisió dels documents amb millor integració a la trama urbana.