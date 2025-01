Trapero desmunta la conspiració en el 17-A: «Res més es va poder fer, es van evitar morts»

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha desmuntat aquest dimecres al Congrés dels Diputats qualsevol conspiració entorn dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya i ha deixat clar que, encara que tota gestió és millorable, «res més es va poder fer» per evitar les 16 morts. «Sí que vam evitar que els danys personals i les víctimes fossin molts més».

Trapero ha estat un dels protagonistes de la quarta sessió de la comissió parlamentària impulsada per Junts i que el PSOE va acordar crear amb els seus socis d'investidura, amb l'objectiu fonamental d'indagar en el paper de l'imant de Ripoll (Ripollès) Abdelbaki Es Satty, el líder de la cèl·lula que va atemptar el 17-A a Les Rambles de Barcelona i Cambrils el 2017 que van causar 16 morts.

Al capdavant de la policia autonòmica catalana llavors -des de l'agost del 2024 ostenta el càrrec de director general dels Mossos-, Trapero s'ha felicitat perquè «s'ha guanyat molt» des del 2017, ja que la resta de cossos policials tenen «més nivell de coordinació i franquesa» del que van tenir llavors.

«Com a acte de justícia» ha volgut tenir paraules per als centenars d'agents que van exercir «amb professionalitat i rigor» aquells dies «el que estava planificat» davant aquest tipus de fets, la qual cosa va permetre que patrulles de mossos interceptessin el terrorista de les Rambles o fer front als terroristes a Cambrils.

«No va haver-hi desordre, no va haver-hi improvisació, no va haver-hi descontrol i crec que la ciutadania ho va percebre i ho va agrair», ha subratllat malgrat els intents, ha lamentat, de desprestigiar l'actuació de la policia catalana i de danyar amb això les víctimes.

Abans de les preguntes dels diputats, el màxim responsable dels Mossos ha aprofitat també per sostenir que, fins i tot si es donessin per bones «algunes tergiversacions» que s'estan difonent, «res més es va poder fer» per evitar les morts. «No hi ha una relació directa amb cap de les decisions o falta d'elles que es poguessin prendre o s'haguessin omès».

Ja en el torn de les preguntes, els diputats s'han interessat per la col·laboració amb el CNI, el líder de la cèl·lula o l'explosió d'Alcanar. La diputada de Junts Pilar Calvo ha estat la més incisiva en les seves preguntes al compareixent que, en moments, l'ha hagut d'interrompre per corregir les seves afirmacions.

Els Mossos sabien qui era Es Satty

Sobre Es Satty, Trapero ha dit que el CNI, la col·laboració del qual ha qualificat a diversos moments de «lleial», els va informar després de l'atemptat que l'havien entrevistat diverses vegades a la presó però no abans, encara que ha restat importància a aquest fet, ja que els Mossos també coneixien l'imam i l'havien investigat.

El director de la policia catalana ha replicat que la responsabilitat de la vigilància sobre les mesquites no és solament de mossos, tal com va deixar anar l'exdirector del CITCO José Luis Olivera o l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, a qui ha criticat especialment per assegurar en aquesta comissió «alguna cosa especialment greu, que desateníem l'amenaça terrorista perquè estàvem implicats en el tema independentista».

Lliçons apreses

Trapero ha afirmat que, després d'analitzar el succeït, no existeix cap element o cap conjunt de fets que haguessin evitat l'atemptat. «Tot és millorable, però els atemptats tristament van succeint».

Però sí s'ha congratulat que, entre les lliçons apreses, els Mossos «han guanyat molt» en la seva relació amb altres cossos policials. «El nivell de coordinació i de franquesa no té res a veure», ha sostingut abans de qualificar de «salt important» que la policia integral catalana ja participa en el disseny de l'estratègia del terrorisme.

Enfront d'aquests avanços, ha criticat que comandaments policials d'aquella «fagocitaven» algunes qüestions més enllà de les seves competències. «Això ho penso perquè ho he viscut», ha postil·lat.