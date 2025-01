Paneroles, brutícia i menjar en mal estat: «l’infern» d’uns jubilats en un hotel de Cambrils

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de quaranta jubilats madrilenys que es troben de viatge amb el programa de turisme de l’Imserso a Cambrils ha denunciat públicament les deplorables condicions de l’hotel Cambrils Paradise, en el qual estaven allotjats. De fet, el programa Mañaneros, de La 1, s’ha fet aquest dijous eco de la situació, informant sobre les queixes dels afectats, que es trobaven a les portes de l’hotel.

Segons els testimonis recollits pel reporter del programa, els jubilats havien trobat l’hotel en un estat de neteja deplorable. "Han trobat paneroles a tot arreu, insectes i s’han queixat, sobretot, del menjar", ha indicat el reporter.

Els testimonis dels afectats no han deixat lloc a dubtes sobre el seu malestar: "A part d’escassa, malament cuinada, coberts bruts, impossible menjar", ha assenyalat un dels jubilats. Un altre dels afectats ha qualificat l’hotel com un "infern". "La neteja súper escassa. Mosques, abelles mortes de fa temps, amb teranyines. Ens va impactar a tots", ha afegit una dona sobre l’allotjament al qual havien arribat sota l’organització de l’Imserso.

Les queixes van començar des del mateix dia de la seva arribada, tal com ha relatat una de les jubilades a Mañaneros. "Tres safates de menjar per a tot el grup. Em poso amb la mongeta tendra i estaven acabades de treure de la nevera, les patates immenjables... L’hamburguesa semblava una sola de sabata. Horrorós, així tots els dies", ha narrat l’afectada, qui també ha detallat la resposta que han rebut per part dels treballadors de l’hotel: "Ens han dit: 'ens paguen molt poc, l’Imserso paga el que paga, portem dos mesos sense cobrar...'".

Davant de tal panorama, la jubilada s’ha mostrat rotunda: "Per a vindre a passar unes vacances en aquestes condicions em quedo a casa. És una tortura". Tanmateix, la situació ha fet un gir positiu per al grup gràcies a la pressió mediàtica que ha suposat denunciar públicament les condicions de l’hotel a través d’un programa de televisió.

De fet, el reporter de Mañaneros ha anunciat que, finalment, els jubilats han aconseguit que els traslladessin a un altre hotel i que aquest canvi es duria a terme aquest mateix dijous. A més, ha destacat que els afectats no s’havien volgut marxar de l’hotel fins que fessin el directe amb TVE.