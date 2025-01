Cambrils signa un conveni amb la Generalitat per la integració urbana del tramvia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils de Cambrils ha aconseguit diverses subvencions per valor de més de 6,5 milions d’euros per realitzar diverses obres de transformació urbanística del municipi. La més important és el conveni que s’ha signat amb la Generalitat per la integració urbana del tramvia amb una dotació de 5,2 milions d’euros.

A més, el municipi també rebrà 563.556 euros del Pla Impuls Dipta de la Diputació de Tarragona per remodelar els carrers de l’entorn de la Rambla Jaume I. A banda, l’Ajuntament ha aconseguit 789.900 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2025-2029 (PUOSC) de la Generalitat, que suposa multiplicar per 6 la inversió del període del 2020-2024.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i el regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, han explicat avui els diferents projectes i el calendari d’execució previst. A més, han agraït la feina a totes les administracions implicades i han destacat que aquestes obres dibuixaran el Cambrils del futur i significaran un abans i un després amb l’eliminació d’una barrera que ha dividit la ciutat durant molts anys.

Integració urbana del tramvia

El conveni de col·laboració per la integració urbana del tramvia a Cambrils, signat la setmana passada per l’alcalde i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, preveu la transformació de tot l’entorn del traçat i els carrers adjacents, donant continuïtat a la via cívica amb carrils bici.

El conveni inclou projectes ja redactats com l’avinguda Joan XXIII, que serà la via principal de la futura circumval·lació de la trama urbana i la naturalització del passeig marítim entre el pi rodó i el Nàutic, connectant el trànsit amb el vial del Cavet a través de la rotonda de la cruïlla del Molí de la Torre.

Una altra actuació destacada serà l’arranjament de la parada del carrer Andalusia, entre les places bessones, que serà l’estació més urbana i que durant un temps serà començament i final de trajecte, fins que el tramvia no arribi a l’estació nord. En aquest tram es crearan bosses d’aparcament i es reordenarà l’espai de 25 metres d’amplada, de façana a façana, entre el carrer Andalusia i el carrer Beltran.

Posteriorment, se substituirà l’actual pont ferroviari de la riera d’Alforja per un de nou per restablir la cota natural, amb la corresponent anivellació dels carrers, tant de Països Catalans com del passeig Joan Baptista de La Salle, actualment deprimit en el seu pas per sota del viaducte. D’aquesta manera, es garantirà la continuïtat del carril bici i del passeig de vianants, i alhora s’eliminaran els problemes d’inundabilitat.

El conveni també reflecteix els compromisos de la Generalitat i l’ajuntament de Cambrils en relació a la implantació del tramvia, que suposen la inclusió de diverses al·legacions realitzades pel municipi a l’estudi informatiu. Entre altres, les dues administracions acorden que el tramvia circularà sense catenària en el tram comprès entre les estacions de Cambrils Estació i Cambrils Centre, amb una longitud aproximada de 550 m; que s’inclourà una parada al barri de les Comes; que se substituirà el viaducte de la riera d’Alforja, i que s’inclourà en el projecte al reposició de les rotondes i la pavimentació dels carrils i voreres afectats per les obres.

Remodelació de diversos carrers

La subvenció de 563.336 euros Pla ImpulsDipta es destinarà a la segona fase del projecte de la Rambla Jaume I, amb un cost total de 4 milions d’euros. Aquests treballs, que s’executaran durant els anys 2026 i 2027, consistiran en la remodelació integral dels carrers Pau Casals i Ramon Llull, amb la construcció d’una plataforma única que permetrà regular la circulació rodada i donar prioritat als vianants, i la renovació de la canalització de pluvials, els serveis i l’enllumenat.

Les obres donaran continuïtat des de la Rambla fins a l’alçada del carrer Dr Fleming, amb els carrers Pau Casals, Ramon Llull i País Basc, completant l’anella de serveis per Colom, i els carrers transversals fins a arribar a València (Roger de Flor i Juan Sebastian El Cano), que enllacen amb les places Francesc Macià i Lluís Companys.