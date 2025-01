Moment de la presentació del calendari gastronòmic de Cambrils per aquest 2025.Ajuntament de Cambrils

Cambrils ha presentat per aquest 2025 un pla anual per potenciar la capitalitat gastronòmica que contempla 10 accions locals i 10 accions promocionals externes. Aquest calendari gastronòmic incorpora dues jornades de nova creació: la Festa Marinera i el Mercat Nadalenc Gastronòmic. A més, després de l’èxit de la primera edició, es consolida el Romesco Food & Drink al mes de juny i amplia l’oferta del Tastum Cambrils dels dijous amb la participació de 13 establiments.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clua, assegura que l’Ajuntament «manté una aposta decidida per la gastronomia» i afirma que aquest és «un sector clau per l’economia local». Clua assenyala que «el producte gastronòmic és un desestacionalitzador del turisme foodie que arriba al municipi atret per la seva identitat i singularitat culinària».

Per la seva banda, la regidora de Promoció, Neus Càrdenas, manifesta que segons les opinions de l’Altaveu Ciutadà de Cambrils, vora el 60% dels consultats ha participat cada any de les accions del calendari gastronòmic en els darrers 8 anys i que les accions més atractives per a la població local són en aquest ordre: el Festival del Vi i la Gastronomia, les Jornades de la Galera i el Tastum Cambrils.

Des de la corporació municipal presumeixen que «Cambrils té la sort de tenir pesca, agricultura, restauració i una escola d’hoteleria que fan gran la capitalitat gastronòmica amb una oferta única i singular que marca la diferència».

El calendari de 2025

Una de les novetats del calendari d’aquest 2025 és la Festa Marinera, prevista pels dies 26 i 27 d’abril, que posa de manifest l’autenticitat i la riquesa dels productors com a base de la gastronomia cambrilenca. Per això, l’esdeveniment vol reivindicar les tradicions marineres de la localitat i preservar les receptes gastronòmiques dels pescadors de Cambrils.

La iniciativa se celebrarà a les instal·lacions de la Confraria de Pescadors, on durant el cap de setmana es portaran a terme actes culturals en col·laboració amb les entitats locals, demostracions i degustacions de cuina marinera i oferta lúdica-festiva en un marc autèntic mariner com la Llotja de Cambrils. La intenció és que aquesta festa tingui una projecció de futur i es pugui anar implementant i consolidant en el temps, involucrant al màxim el nombre d’agents del teixit empresarial i associatiu local, així com a la mateixa ciutadania.

L’altra novetat és el Mercat Gastronòmic Nadalenc, que se celebrarà el mes de desembre a la Rambla Jaume I per dinamitzar la zona després de les obres d’aquest carrer emblemàtic del Port de Cambrils. La nova proposta fusionarà una mostra de gastronomia i comerç local en un ambient festiu Nadalenc, que oferirà al visitant un espai carregat de llum, música en viu, oferta gastronòmica, comerç i activitats culturals i lúdiques familiars. Aquest mercat neix per posicionar-se com una de les ofertes nadalenques obligades adreçada al visitant de proximitat.

També cal destacar que es consoliden les dues accions que es van engegar l’any passat Romesco Food & Drink i Tastum, que han estat un èxit i que aquest 2025 creixen en relació amb la participació d’establiments de restauració per oferir una oferta més àmplia i qualitativa.

Aquest any també es recupera el calendari físic, que estarà a l’abast de tothom al mes de febrer al Patronat de Turisme de forma gratuïta per donar difusió de tots els esdeveniments locals i inclourà uns QR amb receptes de productes locals tant de la mar com de l’horta cambrilenca.

Sortides gastronòmiques

Pel que fa a les accions promocionals gastronòmiques nacionals i internacionals, la promoció turística comença com sempre al mes de gener amb Madrid Fusión. La resta d’accions previstes són fires temàtiques de gastronomia a mercats objectius per Cambrils com Països Nòrdics, Irlanda, França o Alemanya i promocions turístiques de la mà de Saborea Espanya, l’associació gastronòmica més important a escala estatal, on Cambrils forma part i és soci fundador.