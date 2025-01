El millor fricandó el fa la Pepi de Riudoms

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Carn de llata de vedella, lleugerament enfarinada i amb un toc de canyella, només passada pel foc pim-pam abans de ficar-la a la cassola. Un sofregit fet amb all, ceba, tomàquet, poma, pastanaga i llorer. Unes múrgoles collides de casa i molt, molt de carinyo.

Aquesta és la fórmula del fricandó de la Pepi Llauradó, guanyadora del IV Concurs popular de fricandó de Riudoms, que es va celebrar dissabte passat a la plaça de l’Església. El certamen l’impulsa la Secció de Gastronomia del Centre d’Estudis Riudomenc Arnau de Palomar (CERAP) i, enguany, va ser dels més concorreguts, amb un total de nou participants, que van competir en tres categories: Originalitat, Presentació i Gust.

El primer guardó se’l va endur Vilma Aguerre amb un plat que combinava el guisat de carn amb les patates, una salsa brava i uns originals cruixents. El premi a la Presentació, per la seva banda, va ser per a Montse Guiu, que va servir el fricandó en una tradicional cassola de terra, decorada amb farcellets d’herbes i tovallons brodats.

El jurat del concurs durant el tast dels fricandósDiari Més

El premi gros, però, va ser per a la Pepi, que va ser escollida guanyadora del Premi al gust gairebé per unanimitat, en un jurat format per representants del CERAP, de l’Ajuntament i del món de la gastronomia.

Entre la resta de participants hi va haver també plats que van destacar per l’originalitat, com les Crestes de fricandó, el Fricandó amb farcellets de pasta filo farcits de verdures, el Fricandó amb flors comestibles o el Fricandó de les quatre estacions. Quant a les receptes, els participants es van atrevir a jugar amb textures i sabors que trencaven l’estàndard, amb resultats força reeixits.

L’any 2019 el Fricandó va ser escollit com el plat més representatiu de Riudoms per votació popular. La iniciativa va partir de la Secció de gastronomia del CERAP, entitat presidida per Ramon Margalef. «Entenem que la gastronomia és part fonamental de la cultura dels pobles, i per això vam voler determinar quin era el plat que millor representava Riudoms», explica Margalef. De l’enquesta popular en va sortir com a clar guanyador el Fricandó, seguit pel Bacallà de Quaresma.

Pel que fa a a la fórmula d’aquest guisat amb carn, tan tradicional de la cuina catalana, Ramon Margalef admet que no hi ha una manera de fer-lo a la riudomenca, sinó que, com passa a la resta del país, «hi ha tants fricandós com cuiners i cuineres que el preparen».