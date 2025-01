Localitzen una plantació de marihuana en una granja abandonada de Montbrió del Camp

Imatge de la granja abandonada on hi havia una plantació de marihuana de 804 plantes.Mossos d'Esquadra

El municipi de Montbrió del Camp va tenir una gran presència policial aquest dilluns 13 de gener des de primera hora del matí. La Unitat de Seguretat Ciutadana de Cambrils va tenir coneixement d'una possible plantació de marihuana en una granja abandonada del municipi, al quilòmetre 5,5 de la carretera T-312.

Una patrulla es va desplaçar fins al lloc i van descobrir una granja formada per diverses naus, on una de les quals desprenia una forta olor. Minuts després, es van topar amb un grup de persones, els quals al veure els agents de mossos, van iniciar una fugida camp a través.

Imatge de les plantes de marihuana localitzades a Montbrió.Mossos d'Esquadra

Els agents van demanar reforços i es va iniciar un important dispositiu de recerca dels presumptes responsables de la plantació. Alhora la Unitat d'Investigació de Reus va sol·licitar al jutjat l'entrada i registre de la granja. Diverses patrulles de Mossos es van quedar al terreny per custodiar la plantació fins a l'autorització judicial.

Mentre estaven allí, van aparèixer dues dones les quals eren presumptes treballadores de la plantació. Les dones de 48 i 23 anys, procedents de països de l'est, van quedar detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. Més tard, el dispositiu de recerca va donar fruits i es va arrestar un home de mitjana edat, també d'origen albanès, acusat també de tràfic de drogues.

Passades les vuit del vespre, els Mossos d'Esquadra van rebre l'autorització judicial i van procedir al registre de la nau. En aquesta van localitzar una habitació amb torretes amb plantes de marihuana ja tallades i preparades per a assecar-se. Un altre habitacle amb plantes en fase de creixement i una altra habitació amb matalassos al terra i una cuina. Per la qual cosa, els agents van determinar que els «jardiners» de la plantació vivien allí per custodiar-la.

Algunes de les plantes de marihuana localitzades medien més d'un metre i mig.Mossos d'Esquadra

En total es van localitzar 804 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, 160 quilos en cabdells i diferents estris i sistemes per al seu cultiu. Segons la policia autonòmica, el valor estimat de la plantació de marihuana al mercat il·legal seria d'uns 360.000 euros.

Una de les habitacions contenia cabdells i plantes en procés d'assecat.Mossos d'Esquadra

Els tres detinguts van passar a disposició judicial a Reus aquest dimecres i se'ls han imputat els delictes de defraudació del fluid elèctric, tràfic de drogues i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Un cop han testificat, els tres detinguts han ingressat a la presó.