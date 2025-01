Cambrils inicia l’enderroc del pont de la rotonda del vial del Cavet

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adif ha iniciat aquesta setmana les obres d'enderroc del pont de la rotonda del vial del Cavet per tal d'integrar l’antiga via ferroviària a la trama urbana del municipi. Els treballs compten amb la col·laboració dels tècnics del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cambrils.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha explicat que aquest pont «era una barrera que havia dividit històricament el nucli urbà» i que els treballs permetran millorar la mobilitat de la ciutadania que diàriament ha de creuar l’antiga via per aquest punt, principalment per desplaçar-se a l’escola Cambrils.

La totalitat del projecte, amb un termini d’execució de 8 mesos, també inclou la demolició dels ponts i sota-Ponts del Molí de la Torre, Mas Clariana, Molí d’Avall i l’avinguda Vilafortuny. A més, actuarà a diferents baixadors i creuaments a nivell del traçat, com la plaça de la Concòrdia, la rotonda de l’escola Marinada i altres punts on l’Ajuntament ja hi ha obert passos provisionals.

Des del 2021, el propi Ajuntament també ha realitzat diferents accions per donar continuïtat als vials i millorar la permeabiltat. L’any passat es van obrir passos provisionals al camí del Corralet i al carrer Venècia i a finals del 2023 es van connectar les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria..

El regidor ha volgut destacar la «gran tasca desenvolupada pels tècnics de l’Ajuntament» i agraït al Departament d’Urbanisme, i a l’àrea de Territori en general, «el seu compromís en aquest projecte durant més de sis anys, colze a colze amb Adif i Generalitat, per aconseguir un urbanisme modern i integrador per a tota la ciutadania».