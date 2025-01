El CNI es va entrevistar diversos cops amb l'imam de Ripoll però després el va descartar com a col·laborador

Fotografia d'Abdelbaki Es Satty trobada al xalet d'Alcanar on hi va haver una explosió.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis d’informació de l’Estat espanyol van entrevistar-se diversos cops amb l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, per obtenir informació sobre entorns gihadistes entre el 2012 i el 2014, mentre era a la presó de Castelló i abans que anés a viure a la capital ripollesa, però el van acabar descartant com a col·laborador perquè no es refiaven de les seves informacions.

A més no van detectar que fos un risc i el 2014 i 2015, davant l’augment de l’activitat gihadista a Europa, el CNI va centrar els esforços en altres individus. Ho revelen documents desclassificats pel govern espanyol i ho va dir el propi exdirector del centre Félix Sanz Roldán a la comissió de secrets oficials del Congrés el 2018.