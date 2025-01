Cambrils finalitzarà la millora de les instal·lacions esportives al setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de millora i ampliació de les instal·lacions esportives de Cambrils estaran enllestides el pròxim setembre. El projecte, que es troba en fase d’exposició pública, ha rebut una subvenció d’1,2 milions d’euros dels fons europeus, dels quals 622.000 els ha aportat el Consell Superior d’Esports i la resta de la Secretaria d’Estat de Turisme.

L’Ajuntament ha destinat mig milió més per completar l’actuació. Els treballs permetran reformar els vestuaris de la pista d’atletisme, així com renovar l’enllumenat. També es preveuen millores en diferents pavellons esportius en l’àmbit de la sostenibilitat. «Els treballs es faran durant el 2025, és immediat», ha dit el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, aquest dimarts.

Durant la seva visita a la zona esportiva de Cambrils, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha recordat l’import de les subvencions atorgades per part de l’Estat al municipi per millorar els equipaments esportius. En concret, ha assenyalat l’ajut de 622.000 euros concedit pel Consell Superior d’Esports, els quals permetran reformar els vestuaris de la pista d’atletisme i zona complementària, a més de renovar de forma integral l’enllumenat esportiu de la pista i els camps de futbol.

Així mateix, vinculat amb l’esport i dins del projecte ‘Cambrils, Vila Marinera Sostenible’, s’ampliaran infraestructures esportives amb una inversió de 183.000 euros -també procedents dels Fons Next Generation-. Aquests ajuts serviran per delimitar un circuit destinat al Bike Trial, un camp de tir amb arc a l’aire lliure, i per adequar la pista d’atletisme per a l’homologació de la Federació Espanyola d’Atletisme. En el marc d’aquest projecte, també s’hi sumen 147.000 euros dels fons europeus per instal·lar 240 plaques a les cobertes del Palau Municipal d’Esports i 316.000 euros més per al sistema envolvent d’aïllament tèrmic de les façanes i teulades.

«En total, l’Estat inverteix 1,2 milions d’euros a Cambrils per fer una cosa molt intel·ligent que és millorar la salut del conjunt dels ciutadans del municipi, donant l’oportunitat de fer esport en unes instal·lacions modernes i eficients», ha destacat Prieto. A més, ha dit que aquestes obres ajudaran a millorar la sostenibilitat dels equipaments i atrauran un turisme de «qualitat amb equips de tota mena i de prestigi». Tots els projectes es troben en fase de preparació per a sortir a licitació al més aviat possible i s’executaran durant el 2025.

Per la seva banda, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha assenyalat que van demanar les subvencions a principis del mandat i que les complementaran amb mig milió d’euros més per acabar la reforma dels vestuaris, de la sala de boxa i gimnàs, així com per altres actuacions previstes als pavellons. «Compromís ferm de l’Ajuntament amb aquest mig milió per complementar els 1,2 milions d’euros, és una aposta forta per a la salut i l’esport», ha tancat.