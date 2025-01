Cambrils exposa les obres mestres dels cistellers de mar

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La pesca amb nanses elaborades amb fibres vegetals com la canya, la branca d’olivera, la de tamariu o els joncs de mar ha estat, durant segles, una forma eficient i sostenible de pescar, ja que aquests cistells permetien capturar peix i marisc de bona qualitat sense malmetre el fons marí. Les nanses són un orneig de parany, que se solien calar soles o en grups de cinc a deu, i que eren fetes pels mateixos pescadors o pels anomenats cistellers de mar, autèntics professionals experts a teixir aquestes petites obres d’art. Amb el pas del temps, aquelles nanses han estat substituïdes per aparells confeccionats amb fibres sintètiques, i els sistemes de pesca artesanals han estat substituïts per tècniques intensives. En conseqüència, també ho ha fet l’ofici dels cistellers de mar.

L’exposició Nanses i pescadors, que es va inaugurar el passat mes de desembre al Museu d’Història de Cambrils, recull tot aquest patrimoni mitjançant una selecció de diverses nanses fetes amb la tècnica del teixit de malla triangular, elaborades al litoral mediterrani dels Països Catalans. La mostra és fruit del treball de Josep Mercader, cisteller de Torroella de Montgrí que, durant anys, ha documentant nanses i estris de pesca per tot el litoral català, des de l’Ebre fins a la Catalunya Nord. L’exposició, de caràcter itinerant, arriba ara a Cambrils per oferir una visió detallada de les tècniques tradicionals i els materials utilitzats pels pescadors durant segles.

Els visitants a l’exposició poden contemplar les nanses, tocar els diferents materials naturals i entendre la funció específica de cada nansa per a les diferents espècies marines. A més, la mostra està plantejada de manera que les peces es relacionen amb els pescadors que les han fet servir.

En paral·lel, també hi ha espai per mostrar com les nanses són utilitzades actualment per científics per estudiar la sostenibilitat de la pesca amb nanses, i com en són de beneficioses per protegir el fons marí.

I, encara més, Nanses i pescadors vol ser també un esperó que convidi a inspirar noves creacions en àmbits com l’arquitectura, l’enginyeria, la biologia i les arts plàstiques. D’aquesta manera, expliquen els impulsors de la mostra, l’exposició no només recorda el passat, sinó que també ens encoratja a imaginar un futur sostenible i creatiu a partir del coneixement acumulat pels pescadors artesans.

Nanses i pescadors es pot visitar fins al 9 de març al Museu d’Història de Cambrils (Torre del Port), i l’entrada és gratuïta.