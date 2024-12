La plantilla de l'Ajuntament de Cambrils cobra la nòmina de desembre vuit dies tard

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els empleats municipals de l'Ajuntament de Cambrils han cobrat aquest dilluns la nòmina de desembre que tenien pendent des del passat dia 22, informen la junta del personal i el comitè d'empresa del consistori a través d'un comunicat.

D'aquesta manera, la plantilla municipal ja ha percebut tots els diners que se li devia aquest mes: el 24 de desembre va cobrar la paga doble i entre els dies 27 i 28, els increments salarials del 0,5 % i el 2 % fixats pel Govern central per als funcionaris i treballadors laborals de l'Administració.

L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va assegurar que l'Ajuntament no va poder pagar als seus empleats el 22 de desembre a causa de «problemes tècnics», no per manca de liquiditat, i es va comprometre a abonar tots els diners abans del 31 de desembre, com així ha estat.

De fet, Clúa es va posar al capdavant de la regidoria de Recursos Humans, en substitució de la regidora Gemma Balanyà, per solucionar el problema.

La junta de personal i el comitè d'empresa agraeixen en el comunicat l'esforç dels treballadors de Recursos Humans perquè hagin pogut cobrar la nòmina i assenyalen que els treballadors d'aquest departament «han viscut una tensió que no és de rebut».

«Alguns han fet una quantitat ingent d'hores extres, suposem que forma voluntària, i han estat sotmesos a tensions que no els correspon», han assegurat.

Els representants dels treballadors, que no descartaven convocar una vaga a principis de gener si no cobraven, també exigeixen a l'alcalde que aquesta situació «no es torni a repetir», i subratllen que «això que ha passat ha estat un incompliment flagrant del conveni i del pacte de condicions laborals dels treballadors de l'Ajuntament».