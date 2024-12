La plantilla de l'Ajuntament de Cambrils es planteja convocar una vaga a principis de gener

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els empleats municipals de l'Ajuntament de Cambrils encara no han cobrat la nòmina de desembre ni els plusos del 0,5 % i 2 % que marca el Govern central i no descarten convocar una vaga a principis de gener, assegura a EFE el president de la junta de personal, Carles López.

L'alcalde, Alfredo Clúa, explica que el consistori no ha pogut pagar el salari d'aquest mes per «problemes tècnics», no per falta de liquiditat, i que «s'està fent tot el possible per efectuar els pagaments abans del 31 de desembre».

De moment, va abonar la paga doble el 24 de desembre, «l'endemà passat del que fixa el conveni», explica López, qui avança que «el 7 de gener es convocarà una assemblea de treballadors per decidir quines accions cal emprenen. Marcarà molt quan es cobri el que falta», puntualitza.

El president de la junta de personal diu que als empleats municipals no els convencen els arguments de l'equip de govern: «Des de fa quatre mesos diem que hi ha incidències al departament de Recursos Humans. Creiem que amb una mínima previsió s'hauria pogut solucionar abans i no hauríem arribat a aquest extrem, en el que la gent ha de creuar els dits per veure si pot cobrar la nòmina».

L'alcalde va assumir dilluns les competències de l'àrea de Recursos Humans, que fins ara ostentava la regidora Gemma Balanyà, per tractar de solucionar directament aquest contratemps.

«Malgrat que a principis de mes es va informar a la plantilla que s'estava treballant per poder incloure els increments del 0,5 % i del 2 % a la nòmina de desembre, diversos motius no han permès que l'operació es pugui realitzar. El traspàs tècnic a la nòmina no era un pas senzill ja que el programa del que disposa l'Ajuntament està obsolet», apunten des del consistori.

López, per la seva banda, lamenta que hi ha treballadors municipals que porten menys de sis mesos a l'Ajuntament i «amb prou feines han cobrat aquest mes 300 o 600 euros corresponents a la paga doble i han hagut d'anul·lar compres de Nadal perquè no les podien pagar».