Autoritzen una planta solar fotovoltaica a l'Aleixar de més de 4.000 panells

La Generalitat ha autoritzat la construcció d'una planta solar fotovoltaica anomenada Aleixar al terme municipal de l'Aleixar. Consta de 4.064 panells amb una potència instal·lada de 2.085 kW. També s'ha donat llum verda a la línia d'evacuació d'alta tensió que anirà soterrada al llarg d'1,27 km, des de la planta fins a la via MT Almoster. L'empresa promotora és Blue Viking Linea, amb domicili social a Alacant, i té un pressupost de 1.408.315,73 euros.

La Diputació de Tarragona va emetre un informe favorable, però va proposar mesures compensatòries per afectació a una parella d'àguila cuabarrada. Els ajuntaments de Vilaplana i Mont-ral van presentar al·legacions ambientals per aturar l'autorització fent referència al projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, però han estat denegades. L'Ajuntament de l'Aleixar no s'ha manifestat al respecte.