Els treballadors de l’Ajuntament de Cambrils cobraran abans del dia 31

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

Després que divendres passat es convoqués als treballadors de l’Ajuntament de Cambrils a una reunió on se’ls anuncià que hi hauria problemes amb les seves nòmines, a dia d’avui, saben que les cobraran, com a mínim, quatre dies tard. El que tampoc han rebut encara són les parts proporcionals de la paga extra de desembre. Teòricament, tant al juny com al mes actual, aquesta s’ingressa el dia 27, si no és festiu, però «ja ens van avisar que tenien problemes al departament de Recursos Humans i que les cobraríem tard», explica Carles López, president de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Cambrils.

Al ple de l’Ajuntament de Cambrils celebrat ahir al matí, l’alcalde del municipi, Alfredo Clúa va anunciar que el pagament de la part proporcional de la paga extra «ja estava en procés de pagament» i que des del consistori farien tot el possible perquè les nòmines arribessin «abans del dia 31». Excusant-se, l’alcalde va sostenir que el fet que el departament de Recursos Humans tingui dues baixes, sumat al programari obsolet que s’usa, «cada vegada que s’han de tancar les nòmines, és un treball molt enrevessat, tot i que pensem que salvarem la situació en la qual ens trobem».

Els treballadors del consistori ho consideren «inacceptable». López afirma que «fa quatre mesos que venim cobrant amb retard. Sí que ens avisen amb antelació, però sabent que tenen problemes amb el programa, per què s’esperen al desembre? Són dates de Nadal i tothom té una família i compromisos. Podrien obrir una licitació urgent per a funcionar com una institució seriosa».

En l’única intervenció del ple d’ahir en què va participar Gemma Balanyà, la fins ara regidora d’Organització, va assegurar que l’adjudicació d’un contracte per a la gestió d’un nou programa per al gestionament de les nòmines, ja s’ha portat a terme. Així, «es millorarà l’automatització dels aspectes que, en l’actualitat, funcionen més malament i que s’han de portar a terme manualment».

A més, Balanyà també va assegurar que pròximament treballaran en la migració de dades, «que quan es faci, serà bastant complicat, però, així, se solucionaran els problemes».