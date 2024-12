Tres víctimes mortals en un xoc frontal entre un camió i un turisme a l'N-420 a Riudecols

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un accident de trànsit entre un camió i un turisme a Riudecols ha provocat tres víctimes mortals aquest dilluns a primera hora de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.07 h per un accident de trànsit al punt quilomètric 858,2 de l'N-420. Per causes que encara s'estan investigant, han xocat frontalment un camió i un turisme.

A conseqüència del xoc han mort tres dels cinc ocupants del cotxe. A més, una persona ha resultat ferida crítica i ha sigut traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, i dues persones han resultat ferides menys greus, que han estat desplaçades a l'hospital Sant Joan de Reus.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers, i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, tres de les quals terrestres i un helicòpter medicalitzat. La carretera ha estat tallada al trànsit en els dos sentits de la marxa.

Amb aquestes víctimes, són 135 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.