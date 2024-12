Un problema tècnic deixa sense nòmina al personal de l’Ajuntament de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va comunicar el passat divendres en una reunió urgent amb els treballadors del consistori que, a partir d’avui, ell mateix agafarà les competències de l’àrea de Recursos Humans, que fins ara ocupava la regidora, Gemma Balanyà.

La decisió s’ha pres després de la impossibilitat d’efectuar el pagament dels increments de la nòmina, la nòmina de desembre i la paga doble, la qual estava previst que s’abonés el passat 20 de desembre.

Aquest retard en el pagament ha agreujat els problemes laborals de l’Ajuntament i la feina del departament, on asseguren que s’han trobat amb «moltes dificultats afegides durant els últims mesos».

Malgrat que a principis de mes es va informar la plantilla que s’estava treballant per a incloure els increments del 0.5 i del 2% en la nòmina del mes de desembre, diversos motius no han permès que l’operació es pugui realitzar.

Des del consistori indiquen que «el traspàs tècnic a la nòmina no era un pas senzill, ja que el programa del qual disposa l’Ajuntament està obsolet i això cal sumar-hi que durant el procés han sorgit problemes tècnics que, malgrat que s’han intentat resoldre, no han permès fer l’ingrés quan estava previst».

Des de l’executiu cambrilenc remarquen que «en cap cas aquest retard està vinculat a una falta de liquiditat del consistori». Aquest canvi a l’executiu arriba després de diverses mobilitzacions organitzades per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) juntament amb UGT i CCOO.

Els sindicalistes reclamaven una gestió més eficient del departament dels Recursos Humans i l’aplicació de l’increment salarial. Alhora, els sindicats denuncien «condicions laborals precàries com sobrecàrrega de treball, incompliment de pagaments o l’assignació de tasques a empleats sense la retribució adequada».

Amenaça de vaga

Aquesta situació va portar als esmentats sindicats a organitzar diverses accions de protesta per tal d’aconseguir una resposta de la corporació municipal. Precisament, la darrera convocació va tenir lloc divendres al migdia, pocs minuts després de la reunió urgent que van tenir amb l’alcalde.

Alfredo Clua, acompanyat dels regidors i regidores de l’equip de govern, es va dirigir divendres als treballadors per comunicar-los que no es podria fer el pagament de la nòmina de desembre, la paga extra ni els endarreriments acumulats. Per altra banda, l’alcalde els va assegurar que s’està fent el possible per tal que abans del dia 31 de desembre es puguin efectuar els pagaments.

De fet, fonts municipals apunten al fet que les nòmines podrien ser abonades avui, coincidint amb el canvi de carteres al consistori. Aquestes mateixes fonts descarten, per al moment, dimissions dins l’òrgan de govern municipal.

La resposta sembla que no ha estat suficient per a la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa, qui expliquen que aviat faran una assemblea general i que no descarten la possibilitat per convocar una vaga general. En total hi ha 400 treballadors i treballadores que esperen cobrar les dues nòmines de desembre.