Cambrils treballa contra rellotge per satisfer el sou de desembre abans d'acabar l'any al personal del consistori

L'Ajuntament de Cambrils treballa contra rellotge per pagar al personal del consistori la nòmina del desembre, la paga doble i els increments de sou que els pertoquen abans d'acabar l'any. Segons un comunicat que ha fet públic l'equip de govern, problemes tècnics diversos han impedit satisfer aquest divendres tant els sous del desembre com els augments del 0,5% i del 2% que s'han aplicat a la resta del funcionariat de l'Estat.

L'alcalde, Alfredo Clúa, ha agafat les regnes de Recursos Humans en substitució de la regidora que fins ara ocupava el càrrec, Gemma Balanyà, amb l'objectiu de "gestionar personalment els problemes laborals que s'han agreujat pel retard del pagament". El canvi de cartera es farà efectiu a partir de dilluns. En una reunió urgent amb el personal del consistori que ha tingut lloc aquest divendres al matí, Clúa ha explicat que la decisió s'ha pres després de la impossibilitat d'efectuar avui el pagament.

Un retard, afegeix l'Ajuntament, que ha "agreujat" els problemes laborals i la feina d'un departament que "s'ha trobat amb moltes dificultats afegides durant els últims mesos". A principis de mes es va informar a la plantilla que es treballava per incloure els increments a la nòmina del desembre, però "diversos motius no han permès que l'operació es pugui realitzar". Així, el consistori subratlla que "el traspàs tècnic a la nòmina no era un pas senzill" atès que el programa que s'utilitza "està obsolet".

A això cal sumar-hi que durant el procés han sorgit "problemes tècnics que, malgrat s'han intentat resoldre, no han permès fer l'ingrés quan estava previst". L'Ajuntament destaca que "en cap cas" el retard es vincula a manca de liquiditat. L'alcalde, acompanyat de l'equip de govern, ha assumit "en primera persona" els fets a la reunió amb els treballadors i ha assegurat que "s'està fent el possible per tal que abans del dia 31 de desembre es puguin efectuar els pagaments".