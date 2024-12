Cambrils instal·la una lona biodegradable a la Riera de Maspujols per evitar la proliferació de canyes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Cambrils, a través del Departament de Sostenibilitat, ha posat en marxa una actuació innovadora per frenar l'expansió de la canya americana, una espècie invasora que afecta els cursos fluvials del municipi. Aquest dijous es va instal·lar una lona biodegradable de 4.600 m² a la Riera de Maspujols, amb l'objectiu d'impedir el creixement d'aquesta planta, que desplaça la vegetació autòctona i genera diversos riscos per al medi ambient i la seguretat.

Lona biodegradable per frenar la proliferació de la canya americana

La lona, soterrada a uns 7 cm de profunditat, té com a principal funció bloquejar l'entrada de llum fins al rizoma de la planta, amb la finalitat de frenar el seu desenvolupament. Aquesta mesura és part d'una prova pilot recomanada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ja ha estat implementada amb èxit en altres localitats però que encara no ha estat avaluada de forma definitiva.

Un problema ambiental i de seguretat

La canya americana, que creix ràpidament, és una espècie invasora amb nombrosos efectes nocius per als ecosistemes fluvials. La regidora de Sostenibilitat de Cambrils, Hèléne Arcelin, ha explicat que aquesta planta modifica els cursos fluvials, pot generar obstruccions en les lleres i dificultar el pas de l'aigua durant rierades, augmentant així el risc d'inundacions. A més, la canya desplaça la fauna i vegetació autòctona, consumeix més aigua que altres espècies i incrementa el perill d'incendis.

Neteja prèvia i suport de l'ACA

Aquesta actuació forma part d'un projecte més ampli de neteja de la riera que ja va incloure, al novembre, la retirada de canyes i altres plantes invasores en el tram final de la riera de Riudoms, amb l'objectiu de millorar l'ecosistema de la zona. L'ACA ha subvencionat aquesta intervenció amb 48.759,68 € (sense IVA), destacant el seu suport a les actuacions de manteniment i neteja dels cursos fluvials que realitzen els ajuntaments.

La prova pilot amb la lona biodegradable és una mesura que, de tenir èxit, podria estendre's a altres zones afectades per la canya americana a la zona.