L’Ajuntament de Cambrils inicia els treballs per millorar les voreres del carrer Josep Iglesias

El Departament d’Espai Públic de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de la pavimentació de les voreres del carrer Josep Iglesias. Els treballs, que tindran una durada d’un mes aproximadament, s’han adjudicat a l’empresa Cons Cambrils 3000 SL per un import màxim de 68.866 euros.

Les obres consisteixen en la demolició del paviment dels trams de vorera malmesa, sobretot de les zones on està aixecat per les arrels dels arbres; el sanejament i compactació de la base, la renovació del paviment; l’ampliació dels escocells; la retirada d’una soca d’arbre que obstaculitza el pas; i la construcció de deu passos de vianants adaptats amb guals per persones amb mobilitat reduïda.

La regidora d’Espai Públic, Hèléne Arcelin, ha afirmat que el manteniment i l’adequació de l’espai públic és una de les grans prioritats de l’equip de govern i per aquest motiu aquest 2024 es va ampliar la partida destinada a aquest tipus d’actuacions i s’està portant a terme un pla de xoc de reparacions de voreres i paviments, arranjament d’asfaltat, reposició i noves plantacions de jardineria, pintat de bancs i remodelació de zones infantils.

El regidor de barri, Enric Daza, ha explicat que la millora del carrer Josep Iglesias és «una obra indispensable i molt demandada per l'associació veïnal de la Llosa», i ha afirmat que l’actuació «és un exemple d’èxit de treball conjunt amb la ciutadania per marcar prioritats». En aquesta línia, el regidor ha anunciat que l’any 2025 s’aprovarà el projecte de remodelació integral del carrer Orquídies, també molt reivindicat pel barri.