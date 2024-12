Cambrils celebrarà la tradicional festa de Sant Antoni el 19 de gener

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cambrils celebrarà la tradicional festa de Sant Antoni el proper diumenge 19 de gener i tornarà a recordar l’època en què els cavalls, les mules i els ases eren indispensables per a les feines del camp i el transport de persones i mercaderies.

El divendres 17 de gener, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, es recuperarà l’actuació de l’orquestra Maravella que es va haver de suspendre el passat 8 de desembre per les inclemències meteorològiques. A les 19 hores, al Palau d’Esports, se celebrarà el concert, i seguidament hi haurà el ball amb la mateix orquestra. L’entrada serà gratuïta i el servei de bar anirà a càrrec del Cambrils Club Hoquei.

El diumenge 19, la festa començarà amb el tradicional esmorzar popular a base de llonganissa, cansalada, pa torrat, oli nou i fruita, que se servirà a partir de les 9 del matí a les instal·lacions de la Cooperativa (carretera de Montbrió km2). Amb el tiquet de l’esmorzar, que costarà 5 euros, es farà descompte per la compra d’oli nou a l’Agrobotiga de la Cooperativa, que estarà oberta per l’ocasió.

Durant tot el matí, a partir de les 9:15 hores, també se celebrarà la 18a Trobada d’intercanvi de plaques de Cava i es podran adquirir les noves plaques: la del 2024 i la commemorativa de la trobada. D’altra banda, el Tortell de Sant Antoni elaborat a Cambrils es vendrà al matí a la Cooperativa i a la tarda durant el ball al Palau d’Esports.

Mentrestant, les cavalleries participants als Tres Tombs es concentraran a les instal·lacions de la Cooperativa. A partir de les 12 hores, s’iniciarà el recorregut des del carrer Hospital en direcció al carrer Verge del Camí. En passar per davant del pati de l’Ermita, el mossèn farà la benedicció dels cavalls participants, coincidint amb la sortida de missa. L’itinerari continuarà pel carrer Baix Camp i passeig La Salle i així dos tombs més (3 en total).

Els Tres Tombs comptaran amb la participació d’un centenar de cavalls del Club Hípic Castells, el Club Hípic Tomás Santiago i l’Hípica Herederos de Santiago, i altres caballeristes de Cambrils, acompanyats d’una banda de música.

El mateix diumenge 19 de gener a les 18 hores se celebrarà el concert de Sant Antoni amb l’Orquestra Pensylvania al Palau Municipal d’Esports. Seguidament, a partir de les 19 hores, hi haurà el ball amb la mateix orquestra. L’entrada serà gratuïta i el servei de bar anirà a càrrec del Cambrils Club Hoquei.

La Festa de Sant Antoni se celebra en honor al patró dels animals domèstics i de treball, que protegeix als animals de trencadures i malalties i garanteix la fertilitat i el guariment del bestiar. És una celebració tradicional de la pagesia emmarcada dins la setmana dels barbuts, que es considera la més freda de l'hivern; els barbuts són: Sant Pau, Sant Maür i Sant Antoni.

Antigament aquesta festa era considerada com l'inici del cicle festiu del carnaval i per això les persones participants es disfressaven per anar a les carrosses i al ball de tarda. Durant molts anys s'havia fet una cercavila amb carrosses artístiques molt guarnides i altres de satíriques.

Els actes de Sant Antoni estan organitzats pel departament de Festes de l’Ajuntament de Cambrils amb la col·laboració i participació de la Cooperativa Agrícola de Cambrils i les hípiques de Cambrils.