Més de 5.500 persones han passat pel Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló

El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló ha rebut enguany un total de 5.543 persones, que van acudir a les representacions dels dies 6, 7, 14 i 15 de desembre. Cal destacar que es van suspendre els darrers passis del dissabte 7 de desembre per les condicions meteorològiques adverses.

Santi Nomen, el president de l’Associació Masia de Castelló, que és l’entitat que l’organitza amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ha destacat la quantitat de gent de fora de la demarcació de Tarragona, sobretot de Barcelona i Girona, que van visitar el Pessebre; i les 150 persones amb discapacitat i sensibilitat alta que van assistir al passi especial que es va oferir, com a novetat, el diumenge 15 de desembre a les 16:30 h.

També ha remarcat la col·laboració de les gairebé 400 persones que van fer possible que les cases i els carrers del poble de Castelló s’omplissin de vida, fent d’actors i actrius o de voluntaris i voluntàries.

En aquesta 27a edició s’han pogut veure una quarantena d’escenes, algunes de noves, com la de l’herbolari, que va tornar després de dos anys; i la del forn teuler, que es va activar per primer cop per coure els cairons elaborats en els tallers recents. També es va començar a construir un cocó, una estructura tradicional de pedra seca que servia com a dipòsit d’aigua i es va estrenar una escena amb estris típics de les cases pairals, com la torradora de fruits secs.

De cara a l’any vinent, l’Associació Masia de Castelló, ja està pensant en altres millores i novetats, com per exemple, en la possibilitat d’avançar l’horari d’inici de les representacions abans de les 17 h.