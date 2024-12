Gerard Gené: «Comprarem l’edifici de la Cooperativa i el convertirem en magatzem municipal»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es presenten les festes nadalenques a Vilallonga?

«Bé, esperant-les, com és normal. Fa ja uns dies que es va fer l’acte de l’encesa de l’arbre, amb el qual vam donar tret de sortida a les Festes de Nadal. Vam comptar amb la participació del Cor de la Vila i vam repartir coca amb xocolata pels més joves. Va ser un esdeveniment molta participat».

Quins són els actes més destacats que han programat?

«El que destaquem per Nadal, evidentment, són tots els actes dirigits als més petits de les cases, amb l’encesa de l’arbre, tal com he comentat, farem cagar el Tió a la plaça, el Parc Infantil i la Cavalcada de Reis. Una altra proposta molt recomanable és el concert que ens oferirà aquest divendres el Cor de la Vila. Al gener es podrà gaudir un concert de Cap d’Any a càrrec de l’orquestra Corallí del Conservatori de Música de Vila-seca».

Més enllà de les festes, quina valoració fan d’aquest 2024 a nivell municipal?

«Ara mateix estem immersos en les obres de millora del carrer Dr. Pere Virgili, carrer de la Torreta i carrer Sant Isidre. Una part d’aquestes obres són finançades per la Generalitat. Així mateix, destaquem la primera fase de millora de la seguretat de la carretera de la Selva, sobretot al tram de la zona escolar, unes obres que, en aquest cas, han estat dutes a terme per la Diputació de Tarragona. La Diputació també va arreglar els camins rurals que es van veure afectats per la Dana gràcies a un conveni que vàrem signar a primers d’any en el qual tenim subvencionat al 60% del cost de les reparacions. Culturalment, cal destacar el conveni amb el Museu Pau Casals perquè tots els vilallonguins i vilallonguines el puguin visitar de franc durant tot aquest 2024. La consolidació de la recuperació de festes tradicionals, com la flama del Canigó per Sant Joan o els diables per la Festa Major d’Estiu. A més, enguany hem promogut la Diada Multicultural. La seva primera edició va estar dedicada a Romania i va comptar amb un espectable de música i dansa tradicional. Els pròxims anys continuarem amb diferents cultures».

Han promogut un procés de pressupostos participatius. Ja tenen els resultats?

«Aviat es publicaran i coneixerem els projectes escollits».

Quines seran les principals actuacions en les quals treballaran el 2025?

«Acabem d’aprovar els pressupostos, que inclouen inversions importants. Una de les principals és la compra de l’edifici de la Cooperativa per destinar-lo a magatzem municipal. Ara mateix tenim part del material en un local de lloguer i la resta, mal posat en altres ubicacions. A més, renovarem totalment la maquinària de la piscina municipal, perquè ja fa temps que ha quedat obsoleta i no compleix amb les necessitats. També promourem el tancament del Parc de les Parades. Aquests tres projectes suposaran una inversió de 400.000 euros. A més, continuarem amb la renovació de l’enllumenat i la millora de la xarxa d’aigua per ser més eficients energètica i hídricament. També farem actuacions a la via pública... I tot per millorar constantment la vida al poble».