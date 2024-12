La rehabilitació de l’edifici de la Casa de la Festa de Cambrils començarà a principis del 2025

Per la Casa de la Festa s’habilitarà la nau de 122 m2 més propera al passeig Albert.Ajuntament Cambrils

Les obres de rehabilitació de l’edifici que acollirà la Casa de la Festa de Cambrils s’iniciaran a principis del 2025 i tindran una durada de 3 mesos i mig. L’Ajuntament de Cambrils han adjudicat els treballs a l’empresa Construccions Vinaixa SA per un import de 241.229 euros. El projecte compta amb una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona de 199.764 euros.

L’espai on s’intervindrà està ubicat en un solar de 347 m2 al final del passeig Albert, a la cantonada del carrer Corona d’Aragó, al costat de l’Escola Municipal de Música, i està format per diferents edificis en desús, separats entre ells, dos patis interiors i un antic dipòsit d’aigua.

Per la Casa de la Festa s’habilitarà la nau de 122 m2 més propera al passeig Albert, que es dividirà en una sala principal i diverses més petites, mentre que l’edifici contingu continuarà funcionant com a magatzem de la brigada d’electricistes.

A banda, es condicionarà el paviment dels dos patis exteriors de 155 m2 i 40 m2 perquè les entitats festives també en puguin fer ús, i es renovaran totalment els serveis (amb wcs, lavabos i dutxes) de l’edifici de 40 m2 que està tocant a l’avinguda Mil·lenari.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha destacat el treball transversal dels Departaments de Festes, Urbanisme i Obra pública i el «compliment de l’objectiu històric de crear nous espais per les entitats festives amb la premissa que aquests espais puguin ubicar-se en l’entorn d’edificis amb valor patrimonial com és el barri antic i la muralla que l’encercla». En aquest sentit, el regidor ha afirmat que l’actuació en aquest espai cèntric del municipi permetrà donar un nou impuls a la zona del Setge i el Parc del Pinaret.

La regidora de Festes, Teresa Recasens, ha recordat que la Casa de la Festa és una reivindicació històrica i necessària de les entitats que formen part del Seguici Festiu, per poder reunir-se, assajar i guardar el material. A més, l’equipament també servirà per donar a conèixer la cultura popular del municipi.

Els treballs adjudicats



El projecte inclou la neteja i esbrossada de tot el terreny; la reparació i impermeabilització de les cobertes dels edificis; la retirada de tots els elements de fibrociment i la seva gestió com a residu especial; el reforç de l’estructura; el repicat, la col·locació de nous canals i baixants pluvials d’acer; arrebossat i pintat de les façanes; l’enguixat de les parets interiors; la substitució de tots els tancaments exteriors per una fusteria d’alumini, la pavimentació de les zones del pati interior amb formigó i de l’interior amb gres, i el sanejament de l’encavallada de fusta.

A més, es realitzaran noves divisions interiors de l’espai de la Casa de la Festa per habilitar unes cambres per les diferents entitats i renovar i redistribuir els banys; la construcció d’un altell amb una escala per disposar d’espais tancats d’emmagatzematge, la nova instal·lació elèctrica, la xarxa d’aigua, la xarxa de telecomunicacions i el sistema d’extracció d’aire.