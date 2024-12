Josep Maria Recasens Colom rep la Medalla d'Honor de la Vila de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils va lliurar divendres la Medalla d’Honor de la Vila a l’historiador i empresari cambrilenc Josep Maria Recasens, en reconeixement a tota una trajectòria de vida vinculada a les activitats culturals i el patrimoni de Cambrils.

També es va concedir una Menció Honorífica a Ramon Garcia Mateos; Medalles al Mèrit Cultural a Pilar Casas Rom, l’Escola Municipal de Música de Cambrils i l’Institut Escola d’Hosteleria i Turisme de Cambrils, i una Medalla al Mèrit Cívic a títol pòstum a Joan Cabré Saborit.

El lliurament de distincions, conduit pel director de Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz, es va iniciar amb una actuació musical del guitarrista Adrià Baiges, exalumne de l’Escola de Música, que ha estat guardonat en diversos certàmens internacionals i ha actuat a escenaris d’arreu, sota la batuta de reconeguts directors.

Durant l’acte institucional, celebrat a la Sala de Plens, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va afirmar que les distincions són «un testimoni del que significa viure una ciutadania plena, conscient i arrelada». En aquest sentit, l’alcalde va apuntar que «són molt més que un reconeixement institucional: són un reflex de la vocació i la generositat dels qui han contribuït al progrés col·lectiu, al creixement cultural, social i humà del nostre municipi».

El gran protagonista de la jornada va ser Josep Maria Recasens Colom, que va rebre el màxim reconeixement pel seu extens currículum de dedicació al municipi. L’alcalde va destacar «el seu amor per la història i la cultura local, i la seva capacitat per construir ponts entre el passat i el present, conservant i enriquint el patrimoni que ens defineix com a comunitat».

Josep Maria Recasens va ser Membre fundador del Festival Internacional de Música de Cambrils, de la Revista Cambrils i del Centre d’Estudis Cambrilencs. La seva figura va ser clau en la renovació dels Pastorets o de la cavalcada del Reis, en el ressorgiment de la Fira multisectorial de Cambrils o com a un dels impulsors de la restauració de la Cripta de l’Ermita, entre d’altres.

L’acte va continuar amb el lliurament de la Menció Honorífica a Ramon Garcia Mateos, que reconeix la seva trajectòria literària i acadèmica, i el seu compromís amb la cultura i l’educació de Cambrils. Tot seguit, Pilar Casas Rom va recollir la primera Medalla al Mèrit Cultural per més de 45 anys de dedicació al món de la cultura i l’educació, des de l’Ajuntament de Cambrils i la Diputació de Tarragona.

La Medalla al Mèrit Cívic va ser per Joan Cabré Saborit, a títol pòstum, i posa en valor una vida molt lligada a la promoció econòmica del municipi i al suport constant a les tradicions i esdeveniments socials de Cambrils.

També van rebre la Medalla al Mèrit Cultural dues institucions que han marcat generacions: l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i l’Escola Municipal de Música de Cambrils. Ambdues han estat far de formació i excel·lència, modelant professionals que porten el nom de Cambrils més enllà de les seves fronteres.