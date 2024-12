Una empresa de Cambrils guanya el premi a millor productor sostenible d’Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

BBVA ha reconegut a l’empresa Verdcamp Fruits, situada a Cambrils, amb el Premi Extraordinari al Millor Productor Sostenible d’Espanya. Aquests premis van néixer fa cinc anys com una iniciativa per donar suport i visibilitzar als ramaders, agricultors i productors d’aliments en general amb models de negoci que tenen com a eix la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

Amb la col·laboració del Celler de Can Roca, en les cinc edicions d’aquests premis, s’ha reconegut a 46 productors de tot Espanya, entre un total de 700 candidatures presentades. Aquest any, els deu guanyadors es van donar a conèixer al juny i es va decidir concedir un premi extraordinari valorat en 5.000 euros, al millor de totes les edicions, amb motiu del cinquè aniversari.

El premi ha recaigut en un dels guanyadors de la I edició dels premis Verdcamp Fruits, una empresa familiar liderada per la seva cinquena generació des del 2008. En les seves 300 hectàrees de conreus produeixen hortalisses i fruites de la manera més respectuosa i natural possible. Entre elles, la col, amb la qual van presentar la seva candidatura i va servir d’ingredient per a la recepta de col sencera al forn amb salsa de mantega blanca i trufa elaborada pels germans Roca.

«Rebre el premi el 2020 va ser una oportunitat per donar visibilitat a la nostra manera de conrear i a la nostra manera d’innovar», afirma Ernest Mas, soci directiu i responsable d’I+D+i a Verdcamp Fruits. Actualment, el 60% de l’energia de la seva central prové de plaques fotovoltaiques d’autoconsum i la resta de fonts renovables.

A més, després del càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica, dels quals van ser pioners, han implementat un sistema d’agricultura de precisió. Utilitzen eines com sensors d’humitat, temperatura i salinitat del sol, que estan connectats en línia, a més de fer servir satèl·lits per crear mapes del sol, optimitzar el reg i la incorporació de fertilitzants orgànics.