L’oli de la Selva del Camp va consagrar el nou altar de la reoberta Catedral de Notre-Dame

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat cap de setmana, la Catedral de NotreDame de París va reobrir les seves portes després de cinc anys de reconstrucció, des de l’incendi que va destruir gran part de l’estructura superior i l’agulla l’any 2019.

La cerimònia inaugural es va celebrar el dissabte, i va incloure un de diversos moments simbòlics: la consagració del nou altar amb oli d’oliva verge extra. Aquest, això sí, anomenat Antara, és produït a la cooperativa Coselva de la Selva del Camp.

Aquest or líquid, amb Denominació d’Origen Protegida Siurana, és habitual a la catedral de Notre-Dame des de l’any 2008, on es fa servir per al sagrament de la unció dels malalts. L’arquebisbe de París, Laurent Ulrich, va usar l’oli català durant la missa inaugural, abocant-lo sobre l’altar com a part del ritual de consagració.

Segons Coselva, aquesta col·laboració va començar fa més de vint anys, gràcies a una noia parisenca que estiuejava a Tarragona, i va quedar captivada per l’essència de l’oli. Avui en dia, aquest producte, que reflecteix l’esforç dels pagesos del Baix Camp, es distribueix arreu del món.