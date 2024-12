Realitzen treballs de gestió forestal a la zona del futur parc de les Muntanyes de Prades

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ja ha iniciat el projecte Rumiar amb la realització de treballs de gestió forestal en diversos termes municipals del futur parc natural de les Muntanyes de Prades. De moment s'està arranjant el sotabosc de 500 hectàrees de terrenys públics i privats, i les pròximes setmanes entraran ramats per continuar les tasques de neteja.

Els treballs s'estan duent a terme en punts estratègics delimitats pels Bombers i el departament d'Agricultura de la Generalitat per prevenir els grans incendis forestals. La diputada de Transició Ecològica de la Diputació de Tarragona, Carme Ferrer, ha remarcat que «gestionar el bosc és una oportunitat, una via de crear economia i revertir el despoblament».

Vilaplana, al Baix Camp, és una de les portes d'entrada del futur parc natural de les Muntanyes de Prades. Aquests dies diversos operaris estan desbrossant el sotabosc amb motoserres i un tractor que trinxa els arbustos que creixen arran de terra. És el pas previ abans que entrin els ramats d'ovelles, cabres i vaques per pasturar i mantenir net el bosc.

Aquesta actuació s'emmarca en el projecte Rumiar impulsat per la Diputació de Tarragona, juntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), l'Associació de Propietaris Forestals del Camp de Tarragona (BOSCAT), la Fundació Pau Costa i l’organisme Concactiva. Té dos objectius principalment, d'una banda, reduir el risc d'incendi forestal i de l'altra impulsar l'activitat econòmica a partir dels recursos forestals.

«Es tracta de relligar i tancar el cercle», resumeix la diputada. Ferrer també destaca que és «una manera de fer veure a la gent més escèptica amb el parc natural, que hi té cabuda el desenvolupament econòmic». «Què en podem treure del bosc a part de fusta», es pregunta la responsable de Transició Ecològica. El programa vol donar resposta a aquesta qüestió fixant-se en aliments com la mel, la tòfona i les herbes aromàtiques, per exemple.

L'alcalde de Vilaplana, Josep Bigorra, ha subratllat la importància que la Diputació de Tarragona es posi al capdavant de projectes com aquest, ja que els municipis petits «no tenim recursos ni la capacitat per dur a terme projectes d'aquesta envergadura».

Per fer aquests treballs forestals, s'han contractat vuit joves com a peons per formar-los i donar-los-hi una sortida laboral. Ferrer reconeix que és un perfil laboral necessari al territori, però que manca. A més, gràcies al desbrossament, els tècnics estan redescobrint el bosc. A tall d'exemple, a Vilaplana han trobat construccions de pedra seca com ara una cabanya que no se sabia de la seva existència.

Terrenys privats

Una de les peculiaritats del projecte és que no només s'actua en terreny públic, sinó que també en finques privades. Aproximadament s'intervindrà en les parcel·les de 200 propietaris. Ferrer ha remarcat el paper «fonamental» dels ajuntaments a l'hora d'aconseguir el vistiplau dels propietaris per fer aquests treballs.

Bigorra ha comentat la tasca de recerca d'aquests familiars, alguns sense lligams al poble. Per exemple, per trobar unes propietàries que tenen un tros de bosc a Vilaplana, van haver de parlar amb l'Ajuntament de l'Esquirol, a Osona, i van acabar situant les veïnes a Sevilla.

Ramaderia extensiva

Un cop acabats els treballs forestals, onze ramats començaran a pasturar. Des de la Fundació Pau Costa donaran suport als pastors. Per exemple, els facilitaran un pla de pastura, amb indicacions de maneig per l'extensió de terreny. Víctor Gil, tècnic de la Fundació Pau Costa, ha remarcat «l'impacte positiu sobre la biodiversitat» d'aquesta ramaderia extensiva. A més de la feina que fan per prevenir i mitigar futurs incendis forestals.

Molts dels pastors de les Muntanyes de Prades són joves, «aquesta joventut ens ha d'inspirar per tirar endavant projectes de bona gestió», ha dit Gil. Es tracta d'un pla pilot previst durant dos anys gràcies al finançament dels fons Next Generation. Des de la Fundació Pau Costa insisteixen de la importància que «els pastors puguin seguir accedint a les zones estratègiques el màxim de temps possible»; també un cop s'hagi acabat Rumiar. Gil destaca que gràcies a aquest programa els ramaders reben un «pagament just» pels serveis que presten a la societat.

Ferrer ha insistit que els pastors han de poder «tancar el cercle». A banda de la pastura, ha explicat que Concactiva posarà en marxa una formatgeria en un dels espais de l'agència de desenvolupament comarcal de la Conca de Barberà.