La forta ventada provoca la caiguda d'un dels pins més gruixuts de Catalunya, a l'Aleixar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, les fortes ratxes de vent registrades a la zona van provocar la caiguda del Pi de les Planes a l'Aleixar. L'arbre, també conegut com el Pi del Fernando, o com a Pi Gros, era un arbre emblemàtic que durant dècades va ser un símbol i un punt de referència per al municipi, que lamenta la seva pèrdua i la descriu com a «molt significativa per al seu patrimoni natural».

Aquest pi de 19,5 metres d’alçària i un perímetre de tronc de 4,55 metres, era considerat un dels pins amb el tronc més gruixut de Catalunya. Situat a aproximadament un quilòmetre al nord de l’Aleixar, al marge dret del camí que porta a la partida de les Planes i Vilaplana, aquest arbre monumental havia estat testimoni de nombroses generacions i formava part de la llista d'arbres monumentals de Catalunya.

Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es van registrar ratxes que van superar els 90 km/h, fet que va portar a activar un avís taronja per condicions meteorològiques adverses al prelitoral nord de Tarragona. Aquest episodi de vent intens va causar la caiguda d’aquest pi tan estimat.

Segons l'Ajuntament de l’Aleixar, ja s'han iniciat les tasques per avaluar els danys ocasionats i planificar les accions necessàries per preservar la seguretat i el patrimoni natural del municipi. També s’està treballant per determinar si serà possible aprofitar part del tronc del pi per conservar-ne el record d’una manera especial.