L'Ajuntament de Riudecanyes torna a restringir l'ús d'aigua de consum per la presència de trihalometans

L'Ajuntament de Riudecanyes ha tornat a limitar l'ús de l'aigua de consum a la població per la presència de trihalometans (THMs) amb valors superiors als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El consistori del Baix Camp alerta que l'aigua de la xarxa no és apte per beure ni per cuinar, però sí per a la resta d'usos domèstics.

«Volem recordar-vos que aquesta situació és temporal i confiem que es resolgui aviat gràcies als tractaments aplicats com per les reserves d'aigua generades per les darreres pluges», ha assenyalat l'Ajuntament de Riudecanyes.

Per garantir el subministrament, el consistori tornarà a distribuir garrafes d'aigua potable a la població dos dies a la setmana a la pista de l'Eura.Riudecanyes ja havia aixecat totes les restriccions a la població a finals d'octubre en solucionar-se els crònics problemes de terbolesa, però noves anàlisis han detectat concentracions de trihalometans «superiors a la normativa vigent del Reial Decret 3/2023».

Els trihalometans són uns subproductes que es poden formar a l'aigua de consum humà com a conseqüència de la reacció del clor utilitzat per a la desinfecció amb la matèria orgànica present en l'aigua captada. Els seus valors depenen de la concentració de matèria orgànica, de la presència de determinats ions, de la temperatura i del pH.

«Els resultats analítics de THM detectats superen el valor paramètric i l'aigua es classifica com a no apta per al consum de boca i per cuina. No obstant, no supera el valor de referència de THM totals indicat per l'OMS», ha precisat el consistori tarragoní.

L'Ajuntament de Riudecanyes afirma que s'estan duent a terme actuacions per reduir aquests valors i es preveu que la incidència es resolgui «en un període curt de temps».