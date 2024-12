La Cavalcada de Reis de Cambrils canvia de recorregut enguany

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cambrils compta amb un extens programa d’activitats organitzat per sis departaments municipals i una desena d’entitats cambrilenques de cara a les festes de Nadal.

Algunes de les novetats d’enguany són la cantada de Nadales i vi calent de Vilereos i Vileres, el Bingo Solidari de la Colla Jove, el Bingo Musical, el vídeo photocall 360º a la plaça Aragó i un escape room a la plaça Martí i Nolla, entre altres propostes.

També hi haurà novetats en l’arribada dels Heralds i la Cavalcada dels Reis d’Orient, organitzada per l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle. Els Heralds arribaran el dia 29 de desembre i enguany comptaran amb un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i posteriorment visitaran les residències de la gent gran. L’altre canvi és el recorregut de la Cavalcada de Reis, que girarà a l’alçada del pont de Joaquima Vedruna per arribar més puntual a la plaça de l’Ajuntament.

Com cada any, el programa de Nadal també inclou un nova edició de Tallers Oberts, el concert de Nadal de la Coral Verge del Camí a la Cripta de l’Ermita, el concert solidari amb la Marató de Tv3 de l’Escola Municipal de Música, la cagada popular del tió de l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar, la Missa del Gall, les representacions de la Teca Teatre, el concert tradicional de Nadal i la Nit de Cap d’any Jove.

D’altra banda, la Unió de Botiguers i el Departament de Promoció Econòmica ha organitzat les activitats de la campanya comercial Per Nadal, estimo Cambrils, compro a Cambrils, que s’iniciarà amb la Fira del Regal de Nadal, del 5 al 8 de desembre.

El programa de Nadal complet es pot consulta en aquest ENLLAÇ.