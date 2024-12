Villarejo diu que els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils es podien «evitar»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'excomissari José Manuel Villarejo ha dit aquest dimecres que els atemptats jihadistes del 2017 es podien «evitar». «Ho mantindré tota la vida», ha afirmat en una compareixença a la comissió d'investigació sobre aquest assumpte del Congrés. Tal com ha afegit, diu «la veritat» perquè la ciutadania «s'ho mereix».

«Això es va poder evitar perquè el 2015 vaig alertar d'aquestes possibilitats», ha denunciat. Repreguntat pels diputats, ha agregat que els atacs es van produir per «imprudència o negligència» de l'Estat, però no per un «desig» de no evitar-ho. «La gran experiència sobre terrorisme del CNI, la Guàrdia Civil i la Policia, i fins i tot als Mossos, encaixa poc amb cometre tota aquesta cadena d'errors que es van cometre», ha reblat.