L’Ajuntament de Cambrils demana a la promotora de l’hotel del Pòsit que retiri les tanques

L’Ajuntament de Cambrils ha fet un requeriment a l’empresa promotora de les obres de l’hotel del Pòsit perquè retiri totes les tanques de la plaça, excepte la de la cantonada del carrer Pescadors, davant de la llibreria Galatea, on encara hi ha una llicència provisional d’obres. A banda, també es retirarà parcialment la tanca del carrer Barques. En canvi, es mantindran les dels carrers Pescadors i Pau Casals.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha afirmat que «és imprescindible retirar part de les tanques d’obra abans de les vacances de Nadal i deixar lliure la plaça del Pòsit per facilitar la circulació de vianants i donar amplitud als actes previstos», i ha explicat que algunes d’aquestes barreres «ja no són necessàries perquè la part més gran de l’obra ja està executada».

Les obres de l’hotel del Pòsit tenen una llarga història des que, després que la Confraria de Pescadors vengués l’edifici, el 2013 es va presentar el primer projecte que no va tirar endavant. El 2019 Natarent Cambrils va presentar l’actual projecte i les obres havien de començar passat l’estiu d’aquell mateix any però finalment no es van iniciar fins el 2020. El 2021 es van aturar per problemes econòmics i finalment l’octubre del 2023 es van reprendre.

El projecte és un hotel de quatre estrelles de quatre plantes amb una superfície total de 4.200 m2. L’hotel tindrà 67 habitacions i comptarà amb un restaurant i un centre comercial a la planta baixa i una piscina i bar a la terrassa.